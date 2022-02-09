我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制

3女研究生告哈佛 無視教授性騷擾 逾百學者站出來

聖荷西議會二次投票槍械保險法 若通過將在3．8生效

記者王子涵／聖荷西報導
聖荷西槍枝交易商店的店主整清理一把骨董槍枝。（聖荷西州大校報）
聖荷西槍枝交易商店的店主整清理一把骨董槍枝。（聖荷西州大校報）

聖荷西市議會曾在1月25日出台全國首部強制槍主購買25元責任保險，以及上繳「減少傷害」年費的法案，一時間激起全國對於控槍問題的再次討論。市議會在8日舉行第二次投票，若通過，該法令將在3月8日正式生效。

截至發稿，市議會還在討論中，尚未對法案進行投票。

聖荷西州大公共健康研究員盧娜塔（Kaur Ranauta）表示，法令會提高公共安全。「除了這一點，我們還需要努力改變公眾的基本意識，即擁有槍枝會讓他們感到更安全。」

聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）支持該法令。他曾表示，通過鼓勵更加安全的行為，以及削減納稅人對管控槍枝暴力的支出，槍主所繳的費用會有效減少槍枝暴力所造成的危害。

聖荷西市議員柯恩（David Cohen）表示，建立一部預防槍枝暴力的法令非常不易。「已經聽到來自擁槍團體的反對以及憤怒的聲音，地方性的法令不足以造成足夠有影響的變化。」

根據泛太平洋調查評估研究所的結果顯示，聖荷西每年因槍枝傷亡的人數超過200人，聖荷西居民每年需要支出4.42億元在槍枝管控上，相當於每人432元。

柯恩表示，對於法令最大的誤解便是，槍枝暴力不僅僅局限於犯罪用途。「我們現在所做的事情是讓人們意識到，當家中有槍存在時是不安全的。」

在法案條文發布的幾分鐘後，全國槍枝權利協會（National Association for Gun Rights）以及聖荷西居民賽克斯（Mark Sikes）就發起了聯邦訴訟，稱該法案是明顯地違反憲法、州法以及城市法。

聖荷西州大法醫學畢業生，槍械教練雷迪（Matthew Reddy）表示，新的法令分明是向一項憲法賦予的權利徵稅，所以這是違法的。

李卡多表示：「當然，憲法第二修正案賦予每個公民持有槍枝的權利，這並不需要交稅。」李卡多唯一的希望就是引領一場抵抗槍枝暴力的運動。他在2019年吉爾洛大蒜節槍擊案後，首次提出控槍建議，隨後在矽谷VTA槍擊案後重申了這一提議。

聖荷西 投票 槍擊

上一則

綠色鐳射手電趕烏鴉 航空管理局憂影響飛安

下一則

加州半數以上橋梁年久失修 聖馬刁縣最糟

延伸閱讀

聖荷西63歲老人 出門倒垃圾不幸發生車禍

聖荷西63歲老人 出門倒垃圾不幸發生車禍
灣區本周氣溫飆升 部分地區達80℉

灣區本周氣溫飆升 部分地區達80℉
慶春節半夜鞭炮響 嚇到退伍軍人「以為回到戰場」

慶春節半夜鞭炮響 嚇到退伍軍人「以為回到戰場」
聖荷西州大性騷案 前校長被指早知情未及時處理

聖荷西州大性騷案 前校長被指早知情未及時處理
慶春節半夜放鞭炮 嚇醒退伍軍人「以為回到戰場」

慶春節半夜放鞭炮 嚇醒退伍軍人「以為回到戰場」

熱門新聞

拆三房建泳池，Yahoo!前執行長計畫不符合市府規則而受阻。 （美聯社）

拆3屋蓋大泳池 Yahoo前CEO想得美

2022-02-06 02:14
儘管利率升高，但一般預料灣區的買家應能承受利率上漲帶來的負擔。而另一方面來說，預期升息的背景之下，最近反而激發出更多買家進入市場。（記者李榮／攝影）

房地產專家觀察：利率上升反造成買家搶入市

2022-02-01 20:04
華人彭先生擔任管理委員會理事，但開會發言後，竟收到如此歧視的訊息。（記者李榮／翻攝）

北加灣區華人管委會發言 被譏英文差、滾回你的國家

2022-02-08 20:02
北京冬奧會上，三位來自舊金山灣區的亞裔美國代表團參賽選手，（左起）周知方（Vincent Zhou）、陳楷雯（Karen Chen）和劉美賢（Alysa Liu）。 （圖片來自Facebook）

北京冬奧 3名華裔花滑選手來自灣區

2022-02-08 13:40
布萊恩紅茶4日在佛利蒙正式開幕，中午時分許多人在排隊。（記者江碩涵／攝影）

台南老街名店首次展店到矽谷 復刻台灣紅茶香

2022-02-04 20:14
警方將襲擊者逮捕。（記者劉先進／攝影）

4嫌屋崙華埠鬧事怒罵種族歧視話語 華人見義勇遭噴胡椒

2022-02-02 01:18

超人氣

更多 >
紐時：嬌生集團暫停生產新冠疫苗

紐時：嬌生集團暫停生產新冠疫苗
紐約夫妻涉竊比特幣 司法部追回36億美元創紀錄

紐約夫妻涉竊比特幣 司法部追回36億美元創紀錄
研究：口罩套上褲襪 大幅提高防護力 缺維他命D易重症

研究：口罩套上褲襪 大幅提高防護力 缺維他命D易重症
美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制

美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制
「林心如兒」被「尚氣」導演相中 進軍美國演楊紫瓊姪

「林心如兒」被「尚氣」導演相中 進軍美國演楊紫瓊姪