聖荷西議會二次投票槍械保險法 若通過將在3．8生效

聖荷西槍枝交易商店的店主整清理一把骨董槍枝。（聖荷西州大校報）

聖荷西 市議會曾在1月25日出台全國首部強制槍主購買25元責任保險，以及上繳「減少傷害」年費的法案，一時間激起全國對於控槍問題的再次討論。市議會在8日舉行第二次投票 ，若通過，該法令將在3月8日正式生效。

截至發稿，市議會還在討論中，尚未對法案進行投票。

聖荷西州大公共健康研究員盧娜塔（Kaur Ranauta）表示，法令會提高公共安全。「除了這一點，我們還需要努力改變公眾的基本意識，即擁有槍枝會讓他們感到更安全。」

聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）支持該法令。他曾表示，通過鼓勵更加安全的行為，以及削減納稅人對管控槍枝暴力的支出，槍主所繳的費用會有效減少槍枝暴力所造成的危害。

聖荷西市議員柯恩（David Cohen）表示，建立一部預防槍枝暴力的法令非常不易。「已經聽到來自擁槍團體的反對以及憤怒的聲音，地方性的法令不足以造成足夠有影響的變化。」

根據泛太平洋調查評估研究所的結果顯示，聖荷西每年因槍枝傷亡的人數超過200人，聖荷西居民每年需要支出4.42億元在槍枝管控上，相當於每人432元。

柯恩表示，對於法令最大的誤解便是，槍枝暴力不僅僅局限於犯罪用途。「我們現在所做的事情是讓人們意識到，當家中有槍存在時是不安全的。」

在法案條文發布的幾分鐘後，全國槍枝權利協會（National Association for Gun Rights）以及聖荷西居民賽克斯（Mark Sikes）就發起了聯邦訴訟，稱該法案是明顯地違反憲法、州法以及城市法。

聖荷西州大法醫學畢業生，槍械教練雷迪（Matthew Reddy）表示，新的法令分明是向一項憲法賦予的權利徵稅，所以這是違法的。

李卡多表示：「當然，憲法第二修正案賦予每個公民持有槍枝的權利，這並不需要交稅。」李卡多唯一的希望就是引領一場抵抗槍枝暴力的運動。他在2019年吉爾洛大蒜節槍擊 案後，首次提出控槍建議，隨後在矽谷VTA槍擊案後重申了這一提議。