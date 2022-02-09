2022選舉年 2.15教委罷免、眾議員補選先登場

競逐2月15日州眾議員初選的包括（從左至右）：楊馳馬（Matt Haney），馬百樂（Bilal Mahmood）、甘大為（David Campos），秀蘋（Thea Selby）。 （記者李怡翻攝）

2022年的選舉被視為「期中選舉」，有6月初選和11月最終決選，選舉涉及的職位眾多，包括國會議員、州長、州務卿、州總檢察長、州議員、州財長等。舊金山 還有本地的估值官、市議員、教育委員等。

除此之外，即將於2月15日舉行的教育委員罷免 選舉和州眾議員 補選的特別選舉，格外引人關注。

前任估值官朱嘉文（Carmen Chu）轉任市府行政官，市長布里德（London Breed）委任郭華健（Joaquin Torres）出任估值官，郭華健競選連任也將於2月15日特別選舉中舉行，預計郭華健在沒有競選對手的情況下，將順利連任。另外，前州眾議員邱信福（David Chiu）獲得委任成為市府律師，但須在6月前參與選舉，勝出才能連任。

2021年邱信福轉任舊金山市府律師，他離職後，州長紐森宣布舊金山東部（加州眾議會第17選區）將進行州眾議員席位補選，目前台面上宣布參選州眾議員的包括現任市議員楊馳馬（Matt Haney）、前市議員暨現任地檢長辦公室主任甘大為（David Campos）、舊金山市大校董秀蘋（Thea Selby）以及馬百樂（Bilal Mahmood），共四位候選人參加州眾議員初選，2月15日進行初選後，得票最高的兩人將進入4月19日的決選。

由家長發起的罷免三名教育委員選舉，也是在2月15日舉行。其中包括： A 提案主張罷免教委高勵思、B提案主張罷免教委會主席盧佩思、C提案罷免教委會副主席莫力加。

舊金山選民將在6月選舉中投票決定是否罷免現任地方檢察長博徹思，執業律師、前警察委員委羅西，已率先在舊金山華埠中華總會館宣布參選地檢長，以接替可能被罷免的博徹思。

在重畫選區的聯邦地圖下，今年生效的聯邦眾議員第15選區的範圍包括華人聚居的外米慎區、訪谷及肖化區。而現任加州眾議員兼副議長穆林（Kevin Mullin）1月底於中華總會館宣布參選第15選區聯邦眾議員。

值得一提的是，上述估值官、州議員選舉，無論結果如何，勝出者都要再選一次才能連任，因為2022年本身也要舉行州議員和估值官的選舉，也就是說，州議員補選勝出者，6月再參加初選，11月參加決選。

而且州議員選舉中，像楊馳馬、秀蘋都是在任民選官員，若他們當選，市長將會再委任一位他們的繼任者。

選務處發言人李懿莊說，按州法規定，選民現在就已可收到郵寄選票。她呼籲，如果選民搬家要通知選務處，這樣才能及時收到選票。此外，也會有傳統的現場投票。