當年陪審員隱瞞個人受害經歷 彼得森殺妻案可能重審

彼得森殺妻案可能重審。圖為彼得森於聖馬刁高等法院出庭應訊。（美聯社）

約20年前轟動全國的彼得森(Scott Peterson) 殺妻案可能將得到重審機會，原因是當年審判期間，一名陪審團員與受害人彼得森亡妻類似，同樣身上懷孕，遭到男方毆打，可是這名陪審團員於陪審團遴選期間，沒有向法庭表白她的經歷，彼得森的辯護律師稱，這種情形造成當年審判不公，要求重審。

彼得森現年48歲。陪審團於2004年裁決他謀殺懷孕妻子拉喜.彼得森 (Laci Peterson) 罪名成立，隨後被判處死刑。然而去年一名法官取消彼得森死刑判決，因爲有些可能被選為陪審團成員者因反對死刑，無法參與陪審工作。現在彼得森的辯護律師更進一步，試圖取消他的謀殺罪名，因為有名陪審團隱藏背景，造成彼得森審判不公。

彼得森的妻子拉喜2003年聖誕夜失蹤，當時彼得森全家住在莫德斯度 (Modesto)，拉喜失蹤時身上懷胎八月。彼得森當晚敲鄰居的門，說不知妻子拉喜去向。他當時跟鄰居說，白天打了一整天的高爾夫球，可是他向警方稱，他當天是在柏克萊 碼頭釣魚 。隨後拉喜與胎兒的屍體在一場暴風雨後，被海水沖到列治文 (Richmond) 海灘上。彼得森殺妻案於2004年展開。

當尼絲 (Richelle Nice) 收到法院傳喚，參與遴選彼得森殺妻案陪審團時，他沒有向控、辯雙方律師提到過去的經歷。彼得森的辯護律師哈里斯 (Pat Harris) 稱，尼絲當時沒有向雙方律師提及2021年懷孕期間，遭男友毆打的事件。根據法庭文件，如果無法取得豁免作證，她將提出憲法第五條修正案，繼續保持沈默。

史當尼勞斯縣檢察官 大衛·哈里斯 (David Harris) 約20年前曾參與彼得森殺妻案審判。他7日表示，聖馬刁地檢處同意給予尼絲豁免作證。

然而彼得森的辯護律師佩德· 哈里斯 (Pat Harris) 稱，尼絲雖取得豁免，仍須回答問題，否則將面臨蔑視法庭罪名，可能因此坐牢。

當年彼得森殺妻案開審時，引起全球輿論界注目，數十個媒體機構與許多法律專家日夜追蹤審判經過。2004年11月審判結束，彼得森殺妻罪名成立，無數民眾在紅木城法庭外喝采慶賀。

尼絲如果出庭作證，出庭日期暫定為2月25日，隨後聖馬刁縣高等法院法官瑪索羅 (Anne-Chrisitne Massullo) 將召開為期一周的聽證，裁決彼得森是否有重審機會。