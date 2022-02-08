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加州下周解除已接種者室內口罩令 學生在校仍須戴

編譯組／美聯社沙加緬度7日電
加州衛生官員宣布，下周起解除已接種疫苗者的室內口罩令。（美聯社）
加州衛生官員宣布，下周起解除已接種疫苗者的室內口罩令。（美聯社）

加州衛生官員7日宣布，下周起，已接種新冠疫苗的民眾在公共室內場所可以不用再戴口罩，但學生在學校仍必須繼續佩戴口罩。

官員表示，2月15日之後，未接種疫苗者在公共室內場所仍必須佩戴口罩，同時，無論是否已接種疫苗，所有民眾在高感染風險的場所，例如大眾交通系統、療養院和其他集體生活的院所，也都必須佩戴口罩。地方政府可以維持他們自己的室內口罩令，例如洛杉磯縣衛生官員上周已表示，他們不會與州政府同步解除室內口罩令。

官員也放寬了大型活動的防疫規定。下周起，參加超過1000人聚集的室內大型活動才需要出示疫苗接種證明或陰性檢測結果，未接種疫苗者必須戴上口罩。參加超過1萬人聚集的戶外大型活動無需出示疫苗接種證明，但建議出示陰性檢測結果並戴口罩。

此外，加州即日起也解除了民眾前往醫院和療養院必須出示陰性檢測結果的規定。

加州公共衛生廳廳長亞拉貢（Tomás J. Aragón）說：「加州的Omicron疫情已逐漸放緩，5歲以下兒童的新冠疫苗即將上市，染疫民眾獲得治療的機會也正在提高。隨著事情朝著正確的方向發展，我們決定負責任地對新冠防疫措施做出修改，同時會繼續為加州制定長期的行動計畫。」

自Omicron疫情登頂後，加州的新增病例率已下降65%。

在Omicron病例激增的情況下，加州政府於去年12月中旬重啟室內口罩令，上個月將這項命令延長到2月15日。加州新冠確診病例上周突破800萬例，但7日的新增病例率、住院人數和加護病房病人人數都持續下跌。

加州去年6月15日宣布全面重開，取消了室內口罩令，但在夏季Delta變種病毒株造成病例激增後，許多縣重新恢復了這項命令。

保守派加州家庭委員會（California Family Council）會長凱勒（Jonathan Keller）說：「我們很高興看到州長紐森（Gavin Newsom）解除成人口罩令，尤其是他和其他民選官員在公共場所公然違反這項規定後。但這樣還不夠，我們應該也讓孩子們獲得自由，因為新冠對未成年人構成的危險最小。」

衛生官員表示，未來幾周會再放寬加州部分防疫政策。

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