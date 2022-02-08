我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新澤西等4州 解除校園口罩令 加州室內解禁但教室照戴

頭栓狗鍊的女人：中國「徐州八孩案」的扭曲風暴

柏克萊加大研究 在糞便中發現神秘新冠病毒株

編譯組／灣區7日電
柏克萊加大透過廢水檢測，在糞便中發現一種神秘的新冠病毒株（Getty Images）
柏克萊加大透過廢水檢測，在糞便中發現一種神秘的新冠病毒株（Getty Images）

柏克萊加大科學家在加州廢水中發現一種神秘的新冠變種病毒株，這個病毒株有大量變異，證明新冠病毒還在繼續尋找新的生存方式。

然而，奇怪的是，這個病毒株只有在糞便中發現，未在人體中發現。科學家不願透露他們是在哪個社區發現這個病毒株，但表示它沒有引起人們生病的跡象，也沒有導致發生新疫情。不過，它較令人不安的是，它的基因變異較類似Omicron病毒株，可能讓它更具傳播性或規避性。

自然通訊（Nature Communications）上周發表的一篇報告指出，紐約市和密蘇里州聖路易斯也在廢水中發現了非常類似的神秘病毒株。根據媒體報導，美國其他城市也有類似的發現，但尚未證實。

到目前為止，加州這個神秘病毒株只有柏克萊加大監測的九個縣市中其中一個廢水處理廠出現。最先發現這個神秘病毒株的微生物生態學家坎特（Rose Kantor）說：「從去年11月開始，它反覆出現又消失，因此我們預測它未來還會再出現。」

科學家的理論之一是，這個病毒株可能來自於一個免疫系統較弱、被限制在護理院所的人，這個人可能有長期新冠症狀（Long COVID），一直無法痊癒，因此，病毒持續在這個人體內生存數個月，然後在繁殖時發生變異。由於這個病毒株的可能帶原者不會在加州、紐約市和聖路易斯之間往返，所以科學家認為，這些相似的病毒株應該都是獨立出現，彼此之間沒有關聯。

科學家指出，這個類似Omicron的神秘病毒株在Omicron出現前就已經出現，在它的棘狀蛋白基因中有12到16個不尋常的突變，能讓它吸附在人體細胞上。

柏克萊加大、紐約市和聖路易斯的科學家之所以發現這些神秘病毒株，是因為他們都使用同一種特殊方法檢測廢水，從而發現這些病毒株非常類似。

坎特說：「由於其他地區也發現了這類病毒株，它的規模已經擴大，值得我們關注。」

柏克萊加大 加州 紐約市

上一則

藉口護山獅 塢德賽塢市拒SB9住房法 挨批後改變立場

下一則

加州下周解除已接種者室內口罩令 學生在校仍須戴

延伸閱讀

加州州長宣布2月15日取消室內強制戴口罩

加州州長宣布2月15日取消室內強制戴口罩
紐約市上周末發生三起死亡車禍 維權者籲政府加速改善

紐約市上周末發生三起死亡車禍 維權者籲政府加速改善
廣西百色封城 400萬人居家隔離

廣西百色封城 400萬人居家隔離
涉槍殺前柏加大球星 嫌犯落網

涉槍殺前柏加大球星 嫌犯落網
罷免紐森花費 加州納稅人付近2億

罷免紐森花費 加州納稅人付近2億

熱門新聞

拆三房建泳池，Yahoo!前執行長計畫不符合市府規則而受阻。 （美聯社）

拆3屋蓋大泳池 Yahoo前CEO想得美

2022-02-06 02:14
儘管利率升高，但一般預料灣區的買家應能承受利率上漲帶來的負擔。而另一方面來說，預期升息的背景之下，最近反而激發出更多買家進入市場。（記者李榮／攝影）

房地產專家觀察：利率上升反造成買家搶入市

2022-02-01 20:04
布萊恩紅茶4日在佛利蒙正式開幕，中午時分許多人在排隊。（記者江碩涵／攝影）

台南老街名店首次展店到矽谷 復刻台灣紅茶香

2022-02-04 20:14
警方將襲擊者逮捕。（記者劉先進／攝影）

4嫌屋崙華埠鬧事怒罵種族歧視話語 華人見義勇遭噴胡椒

2022-02-02 01:18
安樂居特別邀請舊金山殘障人士及長者服務部申請部門主任楊錦全，講解如何申請糧食劵。特別提及，糧食劵可在某些農夫市場購物，有一定的優惠。（視頻截圖）

拿白卡去世後房產會被政府收走？專家教這招可避免

2022-01-26 02:00
歐巴馬擔任總統時，曾在白宮透過機器人接見王美華。（取自白宮）

華人領軍抗議 白宮官員道歉 王美華大力維護權益

2022-02-03 01:20

超人氣

更多 >
冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下
哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？

哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？
冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金

冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金
冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯奪7分助美摘銀

冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯奪7分助美摘銀
法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回

法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回