柏克萊加大研究 在糞便中發現神秘新冠病毒株

柏克萊加大透過廢水檢測，在糞便中發現一種神秘的新冠病毒株（Getty Images）

柏克萊加大 科學家在加州 廢水中發現一種神秘的新冠變種病毒株，這個病毒株有大量變異，證明新冠病毒還在繼續尋找新的生存方式。

然而，奇怪的是，這個病毒株只有在糞便中發現，未在人體中發現。科學家不願透露他們是在哪個社區發現這個病毒株，但表示它沒有引起人們生病的跡象，也沒有導致發生新疫情。不過，它較令人不安的是，它的基因變異較類似Omicron病毒株，可能讓它更具傳播性或規避性。

自然通訊（Nature Communications）上周發表的一篇報告指出，紐約市 和密蘇里州聖路易斯也在廢水中發現了非常類似的神秘病毒株。根據媒體報導，美國其他城市也有類似的發現，但尚未證實。

到目前為止，加州這個神秘病毒株只有柏克萊加大監測的九個縣市中其中一個廢水處理廠出現。最先發現這個神秘病毒株的微生物生態學家坎特（Rose Kantor）說：「從去年11月開始，它反覆出現又消失，因此我們預測它未來還會再出現。」

科學家的理論之一是，這個病毒株可能來自於一個免疫系統較弱、被限制在護理院所的人，這個人可能有長期新冠症狀（Long COVID），一直無法痊癒，因此，病毒持續在這個人體內生存數個月，然後在繁殖時發生變異。由於這個病毒株的可能帶原者不會在加州、紐約市和聖路易斯之間往返，所以科學家認為，這些相似的病毒株應該都是獨立出現，彼此之間沒有關聯。

科學家指出，這個類似Omicron的神秘病毒株在Omicron出現前就已經出現，在它的棘狀蛋白基因中有12到16個不尋常的突變，能讓它吸附在人體細胞上。

柏克萊加大、紐約市和聖路易斯的科學家之所以發現這些神秘病毒株，是因為他們都使用同一種特殊方法檢測廢水，從而發現這些病毒株非常類似。

坎特說：「由於其他地區也發現了這類病毒株，它的規模已經擴大，值得我們關注。」