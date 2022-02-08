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農曆虎年郵票 舊金山市政廳首發 200多人出席

記者李怡 / 舊金山報導
前市長布朗（左起）、美國郵政局代表、市長布里德、亞太裔傳統文化基金會主席鄭可欣為發行的虎年郵票揭幕。（圖片由市長辦公室提供）
前市長布朗（左起）、美國郵政局代表、市長布里德、亞太裔傳統文化基金會主席鄭可欣為發行的虎年郵票揭幕。（圖片由市長辦公室提供）

2月7日，美國郵政局發行的中國農曆虎年郵票首發儀式，在舊金山市政廳隆重舉行。市長布里德致詞表示，中國的12生肖是中國傳統文化的重要部分，很高興各界人士可以藉此機會歡聚一堂，慶祝農曆新年。

舊金山多位市議員、市府律師邱信福、估值官郭華建、行政官朱嘉文，市政部門代表、縣市警察局官員、中國駐舊金山總領事館潘慶江副總領事、亞洲國家總領館代表，以及各界人士200餘人出席了首發儀式。市長布里德、前市長布朗、亞太裔傳統文化基金會主席鄭可欣、美國郵政局代表一同為發行的虎年郵票揭幕。

布里德市長稱讚亞太裔傳統文化基金一直做出的努力和堅持，現在亞太裔社區面臨挑戰，每天在報紙新聞上看到的那些攻擊事件，令人憤怒。但是她說，文化月和象徵中華文化的虎年郵票的發行就是一個契機，讓大家了解彼此，推動積極的面向，把社會關心的議題範圍擴大，形成跨文化、跨族裔、跨社區的對話方向。美國郵局這些年來堅持每年發行中國農曆新年郵票，她希望大家新年快樂，生龍活虎。

亞太裔傳統文化基金會主席鄭可欣（Claudine Cheng）說道，中國農曆新年不單是中國人的節日，也是亞洲乃至國際上很多國家和地區人士共同慶祝的節日，其中包括了旅美的華人華僑。中國農曆新年是闔家團聚的日子，帶給人們新的生活、新的希望。鄭可欣表示，明年是美國發行農曆新年郵票的第30年，希望明年的第一張農曆新年郵票會是在舊金山發布。　　

中國駐舊金山總領館副總領事潘慶江表示，很高興看到中國虎年農曆新年的郵票發行，虎年代表著團結、力量、勇氣和正義，希望在虎年裡，大家都可以有力量去面對新的挑戰，過一個虎虎生威的新年。他也呼籲大家關注正在精彩進行的北京冬奧會，本屆冬奧會在疫情大流行背景下舉辦，實屬不易。今年奧運會的主題是一起向未來，願世界人民一道團結一心，共赴美好未來。

2022虎年郵票，是一張呈現色彩鮮豔的虎頭的郵票。這也是美國郵政局發行系列中國新年郵票以來的第三枚虎年郵票。創作藝術總監安東尼奧·阿爾卡拉（Antonio Alcalá）按照原插畫作品作者卡米爾·周（Camille Chew）的原創藝術設計了此枚郵票。新郵票不禁讓人聯想到在中國新年的經典藝術元素，像舞龍舞獅，虎年郵票也是對悠久中華傳統民間剪紙工藝的現代詮釋，代表著節日的繽紛和光明美好的願景。

市長布里德與亞洲各國總領館領事。（圖片由市長辦公室提供）
市長布里德與亞洲各國總領館領事。（圖片由市長辦公室提供）
出席首發儀式的各界代表。（記者李怡 /攝影）
出席首發儀式的各界代表。（記者李怡 /攝影）

美國郵政 舊金山 北京冬奧

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