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藉口護山獅 塢德賽塢市拒SB9住房法 挨批後改變立場

編譯組／灣區7日電
遭加州檢察長嚴辭譴責，中半島塢德賽放棄以山獅為藉口拒絕興建住房。（美聯社）
遭加州檢察長嚴辭譴責，中半島塢德賽放棄以山獅為藉口拒絕興建住房。（美聯社）

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）6日嚴辭譴責中半島塢德賽市（Woodside）以山獅為藉口規避新住房法律SB9，他稱其辦公室不會袖手旁觀讓塢德賽推行這項政策。

在邦塔發出這項聲明數小時後，塢德賽宣布改變立場，表示會立即開始接受SB9住房申請。塢德賽上周稱，因為當地是瀕臨絕種物種山獅的棲息地，所以不接受SB9住房申請。

針對塢德賽都市規畫官員楊恩（Jackie Young）1月27日發出的備忘錄，邦塔在聲明中說：「塢德賽宣稱其整個城鎮都是山獅的庇護地，這顯然是為了規避SB9。這個備忘錄明顯違反法律，更諷刺的是，它也違反了他們要保護的山獅的利益。」

塢德賽6日晚上發出新聞稿回應邦塔的聲明，表示在諮詢過加州漁獵局（California Fish and Wildlife）後，已向居民說明「不能將整個塢德賽視為山獅棲息地」。新聞稿說：「因此，市議會已指示職員立即開始接受SB9住房申請。」

邦塔表示，塢德賽沒有任何法律依據可以稱整個城鎮都是山獅的棲息地，因為它的部分地區已是已開發社區，而且，是否符合SB9豁免資格，必須根據每一筆土地的特性來決定，而非整個城鎮的特性。

邦塔說：「棲息地是有能力提供包括食物和庇護區域讓特定物種生存的土地。根據定義，已開發土地，例如獨棟屋區，並非棲息地。」他還補充，山獅只是偶爾出現在塢德賽，只能表示山獅「可能會在這裡被發現」，但當地並沒有任何個別土地足以被稱為山獅的棲息地。

SB9是透過讓屋主和建築商可以更方便提高住房密度，來增加加州住房數量的法案。它允許在獨棟屋區的土地上興建兩個面積至少800平方呎的住房單位，並允許面積超過2400平呎的土地一分為二，分別各建兩個住房單位。

邦塔表示，其辦公室致力解決加州的住房危機，希望地方政府能配合。邦塔說：「我想傳達給塢德賽的訊息很簡單：誠信做人，依法辦事，請為增加住房盡一己之力，否則，我的辦公室不會袖手旁觀。」

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