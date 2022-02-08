加州議會通過 染新冠最多2周有薪病假

加州通過恢復新冠有薪病假。(美聯社)

加州 立法機關7日通過一項法案，要求大多數公司，若員工感染新冠病毒、最多可提供2周有薪病假。此法可追溯至今年1月1日。

疫情 初期，州與聯邦法律要求大部分雇主為員工提供有薪病假以因應新冠病毒。但隨著越來越多人接種疫苗、病例數下降，許多法律已過期。加州相關法律已於去年9月到期。不過，更具傳染性的新冠病毒Omicron快速在全球傳播，在加州也創造病例數新紀錄，並導致住院人數增加，其中主要是未接種疫苗者。

加州工會一直向立法機關施壓，要求更新加州病假法規，州長紐森最終於上個月與立法領袖達成協議，立法機關7日批准法案，預計紐森將簽署法案成為法律。屆時，加州將成為全國第四個要求公司提供染疫員工有薪病假的州。

根據「全國州議會會議」(National Conference of State Legislatures)，相似法規在麻州、科羅拉多州、紐約州仍有效。其他五州包括內華達州、新澤西州、俄勒岡州、羅德島州、華盛頓州已制定有薪病假法律，儘管法律內容並非針對新冠，但可適用於感染新冠的帶薪休假。

許多共和黨籍人士投票反對加州新冠有薪病假提案，認為將在疫情期間引發勞動力短缺、通貨膨脹，因供應鏈中斷而苦於掙扎的業主，將付出代價。但是，7日州議會通過法案，對企業來說並不全是壞消息。

2020年疫情威脅重擊加州經濟時，立法機關提高了對企業稅收，以協助避免赤字，這些增稅計畫將於明年到期。不過，立法人士7日投票決定提前一年結束，今年就將為企業節省約55億元。「加州商會」(California Chamber of Commerce)會長巴洛拉(Jennifer Barrera)表示，商會支持有薪病假法，因其為「保護員工與經濟的權衡方法」。

加州有薪病假法為染疫員工或需照顧生病家人的員工、提供最多一周的有薪休假。若他們或家人檢測 新冠陽性，可獲得第二周有薪假。雇主必須支付並提供檢測及費用。提案僅適用於擁有26名以上員工的公司，並將於9月30日到期。