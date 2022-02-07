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慶春節半夜鞭炮響 嚇到退伍軍人「以為回到戰場」

記者李榮／灣區報導
創傷後症候群退伍軍人社群有販賣可以立在院子的標誌，提醒大家理性施放炮竹。（記者李榮／翻攝）
創傷後症候群退伍軍人社群有販賣可以立在院子的標誌，提醒大家理性施放炮竹。（記者李榮／翻攝）

今年農曆春節因為新冠肺炎與變種病毒的關係，許多活動改為線上舉行，也較少大型的實體團拜活動與聚會。不過，在社區內傳統的春節慶祝活動依然不少，許多亞裔社區都可見貼春聯、掛燈籠，甚至放鞭炮。

然而，因安全理由，在包括聖荷西與聖他克拉拉縣絕大部分地區都禁止私人施放煙花、鞭炮，聖荷西等城市也將常呼籲民眾舉報。只是在春節時候經常抓不勝抓，舉證也不容易。南灣有些區域甚至凌晨3、4時還有人施放鞭炮，附近居民抱怨施放者沒有公德心，擾人清夢。甚至還有上過戰爭的鄰居退伍軍人，半夜被炮竹聲嚇醒，以為戰事再起。

住在北聖荷西的陳志鑫說，他住的社區多數為華裔與越裔居民，而且許多為來美國不太久的新移民，「每年感恩節與聖誕節時，過節的氣氛算是比較淡薄。但是到了農曆新年，明顯可感受到熱鬧的氛圍。」不僅是華裔，越裔的社區也非常重視，都會盛裝打扮慶祝春節。

不過他覺得，鞭炮聲倒是有些惱人。他舉例，每年從除夕夜晚上都可以聽到有人放鞭炮，通常是接近12時開始出現此起彼落的鞭炮聲，雖然是一種年節氣氛，但是他知道在聖荷西放鞭炮並不合法，而且以前小孩小的時候，還會被嚇醒。而今年他發現放鞭炮的頻率更高，不僅除夕，初一、初二，一直到昨天晚上都還零星聽到放鞭炮的聲音，甚至有人在半夜三、四點在放鞭炮，「真是亂來。」

陳志鑫說，他認為太過頻繁的放鞭炮非常很惱人，甚至有損社區形象。他也在鄰里的社群網站上，看到有過去曾上過戰場、有創傷後症候群（PTSD）的鄰居抱怨，半夜刺耳又頻繁的炮竹音量讓老兵鄰居在半夢半醒之間，以為回到戰場，誤認為是連串爆炸。

住在聖荷西的江哥（化名）也說，自己住的地方每年都有人放鞭炮，「雖然知道應該不合法，但是過年嘛，大夥熱鬧一下。」他坦言，通常在過年的時間附近很多鄰居都會放鞭炮慶祝，也很少聽到有人被罰。

不過事實上，聖荷西市府就表示，所有的鞭炮與煙花，或者仙女棒（Sparklers）、沖天炮在聖荷西以及大部分的聖他克拉拉縣都屬於違法。即使看似安全的仙女棒，也經常傳出小孩被仙女棒燙傷的情況。

市府消防局表示，依照市府法規，除了專業施放與有申請展示的情況下，任何人施放、儲存、持有鞭炮、煙花，都不被允許。聖荷西市府指出，如果查到非法施放煙花，初犯者可罰1000元的罰金，18個月內被抓到累犯，則處罰2000元，第三次則罰3000元。非法販賣煙花則依照數量大小，最重可能處以5萬元罰金，甚至有牢獄之災。

聖他克拉拉縣警局經常監控非法施放煙花的行為。（聖縣警局提供）
聖他克拉拉縣警局經常監控非法施放煙花的行為。（聖縣警局提供）

聖荷西 華裔 社群網站

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