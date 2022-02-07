涉槍殺前柏加大球星 嫌犯落網

加州高速公路逮補涉嫌殺害柏克萊加大籃球傳奇球星蘭森兇嫌，25歲舊金山男子嘉西亞 (Juan Angel Garcia)。(電視新聞截圖)

加州 高速公路巡警5日宣布，警方已逮補涉嫌殺害柏克萊加大 籃球傳奇球星蘭森 (Gene Ransom) 兇嫌。嫌犯為25歲舊金山男子嘉西亞 (Juan Angel Garcia)。警方目前已將嘉西亞關入阿拉米達縣監牢。

警方表示，蘭森4日下午約5時開著一輛黑色本田Civic車，行駛於北向880號公路屋崙 Oak 街出口處附近時，嘉西亞突然開著一輛黑色Lexus轎車靠近蘭森車子左方，舉槍朝蘭森射擊。蘭森中槍，車子衝往右方撞上公路護欄，停在公路一旁。嘉西亞得手，立刻飛車逃離現場。

加州公路巡警表示，蘭森中彈後死於現場，當時車上只有他一個人。死訊傳出，震撼整個灣區。

蘭森又名「夢想」(the Dream)活躍於1970年代的柏克萊籃球校隊，球技高超，表現優異，被列入柏克萊加大運動名人堂。

柏克萊運動協會5日發文表示，蘭森之死是一宗悲劇。柏克萊加大與蘭森親友同感悲悼。協會指出，蘭森是柏克萊加大男子籃球隊史上偉大球星。他們將永遠追念這麼一位偉大的校友。

屋崙運動家隊(Oakland Athletics)球探巴比德 (Shooty Babitt)是蘭森多年好友。他說，蘭森是柏克萊加大精神表徵，他從蘭森身上學到什麼是「偉大」。

蘭森的友人告訴灣區NBC電視台，蘭森活躍於社區，與社區活躍人士共同創造服務機構，協助年輕人返回正途。

社區活躍人士哈里斯(Doug Harris)說，他與蘭森曾共同為小孩成立夜間籃球活動，這是地方運動員推展社區和平計畫之一。他說，蘭森噩耗傳來，他感到無限悲傷，為了促進社區和平，他與蘭森共同奮鬥了20年，蘭森卻死於槍械暴力，這是件非常諷刺的事。

屋崙市長薛麗比(Libby Schaaf)發言人柏頓(Justin Berton)5日發表聲明指出，這次槍械暴力奪走蘭森生命，無論對死者親友或整個屋崙社區，都是大悲劇。她將全力爭取州府資源，在高速公路每個進出口處加設監視相機，加強調查類似這種槍械暴力，逮捕兇手歸案。

加州高速公路巡警表示，他們目前仍在調查兇嫌殺人動機，並呼籲有訊息提供人士聯絡加州公路巡警調查專線707-917-4491。