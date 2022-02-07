我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 新冠檢測陽性

國際奧委會證實 彭帥與主席巴赫已在北京會面

涉槍殺前柏加大球星 嫌犯落網

編譯組／灣區6日電
加州高速公路逮補涉嫌殺害柏克萊加大籃球傳奇球星蘭森兇嫌，25歲舊金山男子嘉西亞 (Juan Angel Garcia)。(電視新聞截圖)
加州高速公路逮補涉嫌殺害柏克萊加大籃球傳奇球星蘭森兇嫌，25歲舊金山男子嘉西亞 (Juan Angel Garcia)。(電視新聞截圖)

加州高速公路巡警5日宣布，警方已逮補涉嫌殺害柏克萊加大籃球傳奇球星蘭森 (Gene Ransom) 兇嫌。嫌犯為25歲舊金山男子嘉西亞 (Juan Angel Garcia)。警方目前已將嘉西亞關入阿拉米達縣監牢。

警方表示，蘭森4日下午約5時開著一輛黑色本田Civic車，行駛於北向880號公路屋崙Oak 街出口處附近時，嘉西亞突然開著一輛黑色Lexus轎車靠近蘭森車子左方，舉槍朝蘭森射擊。蘭森中槍，車子衝往右方撞上公路護欄，停在公路一旁。嘉西亞得手，立刻飛車逃離現場。

加州公路巡警表示，蘭森中彈後死於現場，當時車上只有他一個人。死訊傳出，震撼整個灣區。

蘭森又名「夢想」(the Dream)活躍於1970年代的柏克萊籃球校隊，球技高超，表現優異，被列入柏克萊加大運動名人堂。

柏克萊運動協會5日發文表示，蘭森之死是一宗悲劇。柏克萊加大與蘭森親友同感悲悼。協會指出，蘭森是柏克萊加大男子籃球隊史上偉大球星。他們將永遠追念這麼一位偉大的校友。

屋崙運動家隊(Oakland Athletics)球探巴比德 (Shooty Babitt)是蘭森多年好友。他說，蘭森是柏克萊加大精神表徵，他從蘭森身上學到什麼是「偉大」。

蘭森的友人告訴灣區NBC電視台，蘭森活躍於社區，與社區活躍人士共同創造服務機構，協助年輕人返回正途。

社區活躍人士哈里斯(Doug Harris)說，他與蘭森曾共同為小孩成立夜間籃球活動，這是地方運動員推展社區和平計畫之一。他說，蘭森噩耗傳來，他感到無限悲傷，為了促進社區和平，他與蘭森共同奮鬥了20年，蘭森卻死於槍械暴力，這是件非常諷刺的事。

屋崙市長薛麗比(Libby Schaaf)發言人柏頓(Justin Berton)5日發表聲明指出，這次槍械暴力奪走蘭森生命，無論對死者親友或整個屋崙社區，都是大悲劇。她將全力爭取州府資源，在高速公路每個進出口處加設監視相機，加強調查類似這種槍械暴力，逮捕兇手歸案。

加州高速公路巡警表示，他們目前仍在調查兇嫌殺人動機，並呼籲有訊息提供人士聯絡加州公路巡警調查專線707-917-4491。

蘭森活躍於1970年代的柏克萊籃球校隊，被列入柏克萊加大運動名人堂。(電視新聞截...
蘭森活躍於1970年代的柏克萊籃球校隊，被列入柏克萊加大運動名人堂。(電視新聞截圖)

柏克萊加大 加州 屋崙

上一則

慶春節半夜鞭炮響 嚇到退伍軍人「以為回到戰場」

下一則

聖荷西市：50人以上室內活動 須出示完全接種證明

延伸閱讀

反對遊民所11日社區公聽會 籲民眾積極參與

反對遊民所11日社區公聽會 籲民眾積極參與
加州新冠病例減 但死亡數已逾8萬還會增加

加州新冠病例減 但死亡數已逾8萬還會增加
疑前柏克萊加大明星球員 高速路上遭槍擊亡

疑前柏克萊加大明星球員 高速路上遭槍擊亡
選阿拉米達縣警長 勝利婭籌款 承諾屋崙華埠24小時巡邏

選阿拉米達縣警長 勝利婭籌款 承諾屋崙華埠24小時巡邏
屋崙美麗湖地區 暴力犯罪增加

屋崙美麗湖地區 暴力犯罪增加

熱門新聞

儘管利率升高，但一般預料灣區的買家應能承受利率上漲帶來的負擔。而另一方面來說，預期升息的背景之下，最近反而激發出更多買家進入市場。（記者李榮／攝影）

房地產專家觀察：利率上升反造成買家搶入市

2022-02-01 20:04
安樂居特別邀請舊金山殘障人士及長者服務部申請部門主任楊錦全，講解如何申請糧食劵。特別提及，糧食劵可在某些農夫市場購物，有一定的優惠。（視頻截圖）

拿白卡去世後房產會被政府收走？專家教這招可避免

2022-01-26 02:00
警方將襲擊者逮捕。（記者劉先進／攝影）

4嫌屋崙華埠鬧事怒罵種族歧視話語 華人見義勇遭噴胡椒

2022-02-02 01:18
布萊恩紅茶4日在佛利蒙正式開幕，中午時分許多人在排隊。（記者江碩涵／攝影）

台南老街名店首次展店到矽谷 復刻台灣紅茶香

2022-02-04 20:14
拆三房建泳池，Yahoo!前執行長計畫不符合市府規則而受阻。 （美聯社）

拆3屋蓋大泳池 Yahoo前CEO想得美

2022-02-06 02:14
歐巴馬擔任總統時，曾在白宮透過機器人接見王美華。（取自白宮）

華人領軍抗議 白宮官員道歉 王美華大力維護權益

2022-02-03 01:20

超人氣

更多 >
花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高

花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高
谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議

谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議
19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文

19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文
飯後吃優格反添腸胃負擔 四種易犯的優格NG食用法

飯後吃優格反添腸胃負擔 四種易犯的優格NG食用法
鍾鎮濤挺過破產 登春晚、幫梁家輝慶生豪宅曝光

鍾鎮濤挺過破產 登春晚、幫梁家輝慶生豪宅曝光