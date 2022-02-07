新冠疫情轉趨地方流行？ 灣區公衛專家：別鬆懈

新冠病毒感染大幅減少。地方公衛專家開始談論新冠演變成「地方流行病」的可能。(美聯社)

Omicron變種病毒 引發疫情 一個月前達到高峰之後，新冠病毒感染已大幅跌落。地方公衛專家開始談論新冠演變成「地方流行病」(endemic)的可能情況。

聖馬刁公共衛生局長莫洛(Dr. Scott Morrow)表示，地方流行病並不代表疫情結束，新冠可能會成為像其他地方流行病如流行性感冒一樣。

莫洛表示，幾個月之後，政府可能會停止干預。可是這並不表示政府不會再要求民眾戴口罩，這只是意味著類似這種政府干預出現機會可能很少。事實上灣區各地已出現這種現象。舊金山1日撤除某些場合室內戴口罩的強制規定。康曲柯士達縣4日宣布，前往餐廳或健身房民眾無需出示接種疫苗證明。

一般預料，加州州府將於2月15日撤除室內戴口罩規定。一些灣區縣府表示，州府撤除規定出現後，他們也將跟進。

「地方流行病」最佳定義可能是疫情穩定，不會大起大落，無法預測。問題是穩定並不代表安全，也不意味無需社區合作控制疫情。

比方說，流行性感冒是地方流行病，新冠引起的感冒，以及一些呼吸器官疾病應該也是。今日世界有些地區，每年仍有數十萬人死於瘧疾與肺結核，因此瘧疾與肺結核是這些地區的地方流行病。

有些地方流行病因為傷害力不大，社區無需特別防預。可是有些疾病如麻疹仍須地方機關強力干預，干預方式包括測試、加護病房治療、接種疫苗、加強社區公共衛生教育等。麻疹在美國已經不屬於地方流行病。

民眾知道如何保護自己，不要罹患流行性感冒，萬一感染流感 ，也知道如何處理，因此流感已不會對民眾性命形成威脅。公衛專家希望以後民眾對付新冠，也跟應付流感一樣。然而新冠目前仍不同於流感。

凱瑟醫療集團(Kaiser Permanente)執行副總裁帕羅迪(Dr. Stephen Parodi)表示，新冠與流感不同，醫療專家治療新冠患者的方法也與處理流感不同。雖然如此，流感可能會提供一些新冠疫情未來發展的可能情況。

新冠演變成地方流行病的面貌可能非常多樣，完全取決於民眾的防護行為與病毒的變化。因此如過過早放鬆管制，病毒傳染可能會急速暴升，對目前醫療機關形成重大壓力，另外最令人擔憂的是，新冠新變種病毒能突破民眾免疫系統，擴大傳染，甚至出現毒性更強的變種病毒。

康曲柯士達公共衛生局長茲維里(Dr. Ori Tzvieli)表示，想到毒性強烈的變種病毒，他晚上就睡不著覺。萬一這種變種病毒出現，即使處於地方流行病狀態，政府仍須採取大範圍因應措施，包括封鎖與隔離、大規模疫苗接種，也可能需要新的疫苗與加強針，仍必須提早準備，以防萬一。

許多專家強調，如果新冠真的演變成地方流行病，政府仍須保護弱勢團體，包括免疫功能低下者，老人療養院住戶，以及無法取得醫療服務的第一線工作人員。

舊金山州立大學醫學人類學家林肯(Martha Lincoln)說，即使成為地方性疾病，新冠仍具有相當傷害力，這對社會弱勢團體尤其明顯。