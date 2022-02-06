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拆3屋蓋大泳池 Yahoo前CEO想得美

編譯組／巴洛阿圖5日電         
拆三房建泳池，Yahoo!前執行長計畫不符合市府規則而受阻。 （美聯社）
拆三房建泳池，Yahoo!前執行長計畫不符合市府規則而受阻。 （美聯社）

Yahoo!前執行長梅爾(Marissa Mayer)希望通過拆除她擁有的三棟相鄰的房屋，來建造一個可能耗資近160萬美元的遊泳池和泳池屋，從而進一步擴充本來已夠龐大的豪宅房產。

但到目前為止，巴洛阿圖的規劃官員已經亮出紅燈。他們指出，建築一個泳池不應意味著要從該市的住房庫存中移除房屋。像灣區的其他城市一樣，巴洛阿圖正受到州政府的巨大壓力，要求增建數千套住房，以解決住房短缺的危機，這種危機已令許多家庭離開該地區。在梅爾的代表和巴洛阿圖市規劃人員之間往來的電子郵件中，該市表示該提案將違反其 「無凈損失」政策，因為它將導致兩個住宅單位的拆除。

自2020年7月以來，這位2017年帶著2300萬美元黃金降落傘離開Yahoo!的前高管已兩次申請許可，來拆除位於她在Addison Avenue的家旁邊的四棟聯排別墅中的三棟，以建築一個遊泳池及一個帶車庫的一單元住宅。 

巴洛阿圖市市長伯特（Pat Burt）說，盡管人們可以像梅爾那樣購買相鄰的房產，但該市不允許他們拆掉多間房子來建造一個巨大的房子，或建造遊泳池等來取化原有的建築。

梅爾並不是巴洛阿圖近年來第一個重建房產受挫的科技達人，臉書老闆查克柏格(Mark Zuckerberg)被迫縮減了在其住所周圍重建四座房屋的計畫，因為一個城市諮詢委員會表示，他們擔心查克柏格試圖創建一個 「大莊園」。他最後只被允許拆除兩棟，換之以兩棟新的單層房屋，以符合 「該地區房產的大小和規模」。

梅爾的律師韋德（Christine Wade）認為，「雖然該物業的重建將導致城市失去兩個現有的住宅單位，但該項目符合客觀的發展標準，符合城市之新用途必須有一致性的規定。

這也並不是梅爾的計畫第一次遇到路障，2018年，她申請將她家附近的城裡最古老的停屍房變成一個為職業女性及其家庭服務的私人俱樂部。該計畫引起了公眾的強烈不滿，在2018年市議會對其進行討論後，梅爾放棄了該計劃。

市長伯特指出，富人們還有其他選擇，能夠不至於將巴洛阿圖變成一個房產大地塊的城市，「我們在市內仍有一些大面積的土地，可供擁有無限資金的人購買，」他說。

查克柏格 灣區 臉書

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