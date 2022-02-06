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金山向華人道歉 「偉大的姿態 良好的開始」

記者李怡 / 舊金山報導
（從左到右）Drew Min、Dennis Casey Wu和Dennis Wu於2021年11月5日星期五，在舊金山花園角廣場，要求舊金山市正式向華人社區道歉。法案於2022年2月1日星期二通過。（圖片由Andy Li 提供）
（從左到右）Drew Min、Dennis Casey Wu和Dennis Wu於2021年11月5日星期五，在舊金山花園角廣場，要求舊金山市正式向華人社區道歉。法案於2022年2月1日星期二通過。（圖片由Andy Li 提供）

在農曆新年之際，舊金山市議會一致投票通過就歷史上的歧視華人行為，向華人社區正式道歉，這得得舊金山成為繼安蒂亞克、聖荷西和洛杉磯之後第四個正式公開向華人道歉的加州城市。

推動道歉提議的市議員楊馳馬說，這歸功於三名舊金山灣區的亞裔學生提出此項決議：洛威爾高中學生丹尼斯·吳( Dennis Casey Wu)、柏克萊加大大三學生Drew Min和史丹福大二學生 George Tilton-Low。丹尼斯·吳在投票前說，華人社區在舊金山有著深厚的根基，舊金山為歷史上的錯誤行為道歉，為解決當今美國面臨的歧視和種族主義等關鍵問題鋪平了道路。

市議會的決議，是在大流行期間針對亞太裔美國人社區的仇外心理，以及仇恨犯罪不斷增加的背景下提出的。 1850年代，隨著淘金熱的興起，中國勞工陸續抵達舊金山。與加州其他城市一樣，舊金山對華人移民社區實施了歧視性政策。1870年市議會會通過了一項排斥華裔的法律，規定任何華裔都不能從事政府工作。1873年至1883年陸續通過十多項法令，打擊華人洗衣店，並導致1877年的騷亂發生，導致4人死亡，20間洗衣房被毀。

1870年，在聯邦政府禁止華人學生與白人學生一起上公立學校十年後，聯合學區關閉了舊金山市唯一一所被隔離的華人學校，讓華人兒童沒有失去教育機會，直到1885年加州最高法院的一項裁決推翻了此項決定。

在市議會正式通過決議之前，市議員楊馳馬稱，正式道歉將表明舊金山市做出的承諾，以消除19世紀和20世紀通過的反華法律的系統性遺留問題。他說，「一百多年來，舊金山一直是華裔美國人社區生活和文化的中心，但它也是許多歧視性法律和反華暴力的發源地。如果我們要面對當前的挑戰，我們必須直言不諱，坦誠面對持續歧視和仇恨的根本原因。」

亞太裔委員會執行董事Cally Wong說，「最近反亞裔仇恨犯罪的激增，證實（亞太裔）繼續被視為外國人而不是美國人。」

道歉提議在沒有市議會討論或公眾參評的情況下迅速獲得通過。此項決議還未涉及具體的實施措施，但楊馳馬表示，他將繼續與亞裔社區成員合作，推動通過市預算中對華裔社區的資金支持。

舊金山美國中國歷史學會行政主任Justin Hoover說，這座城市的正式道歉既是一種偉大的姿態，也是一個良好的開始。他表示，未來的城市支持對華裔青年及教育抱負至關重要，他呼籲加大對主要非營利機構的投資，以幫助培養下一代具有包容性的亞裔領導人，而如果不對社區進行實質性投資，道歉的姿態就沒有多大的作用。

舊金山 華人 歧視

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