加州新冠病例減 但死亡數已逾8萬還會增加

加州Covid-19病例減少，但死亡人數已逾8萬。 （美聯社）

儘管感染、住院和重症監護病例的下降速度幾乎與Omicron爆發期間的攀升速度一樣快，但在加州 ，新冠病毒死亡人數已超過8萬人，預計到月底還會有3000人死亡。

加州周五（2月4日）的死亡人數，達到8萬零688人，為全國最高。但因為加州人口是美國最多的，人均死亡率位居全國第38位，幾乎最低。

州流行病學家潘靄（Dr. Erica Pan）說：「新冠死亡超過8萬人，這一里程碑嚴峻地提醒我們，這場疫情給人類帶來了真正的慘痛損失。」他敦促加州人接受疫苗 接種及加強針。

加州周四（2月3日）當天又有220人死亡，該州的預測模型顯示，到2月底，死亡人數將突破8萬3600人。儘管統計數字很殘酷，但其他指標顯示加州顯然已經度過了最有傳染性的浪潮的高峰。

該州的住院人數從兩周前的1萬5435人的高峰，下降了3300多人，重症監護病人不到2300名，比10天前減少300例，不到2021年1月的一半。

在該州的首府和其他許多地區，住院率仍然很高，一些地方的感染率繼續上升。在加州的9萬7000名州立監獄囚犯中，有近5000人傳染，另加2900名教養所員工也被感染。

但是該州的病例率和陽性率已經從1月初的高點下降，而且模型預測感染人數將會繼續減少。

周四，洛杉磯縣仍有約3200名感染者住院，但這一數字一直在下降中，洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer )說，當其連續七天低於2500人時，冬季的激增將被視為結束。一旦達到這一門檻，洛杉磯縣將結束對大型戶外活動以及學校和托兒所的戶外空間的口罩 強制令。

費若說，室內口罩強制令將繼續有效，直到該縣連續兩周達到或低於每10萬人50個新病例的「適度」比率，並且沒有任何關於新變異病毒株流行的報告。現在的病例率比閾值高出近三倍。加州全州的口罩強制令將於2月15日到期，但地方政府仍然可以保持下去。

加州的新冠病毒確診病例現已超過800萬，但周四報告的3萬7000個新病例與1月初近12萬個的七天平均數相比大幅下降。該州的模型預測，再過一個月，住院人數將下降三分之二，而ICU病例將下降到不到500人，是現在的五分之一。

Omicron變異株比其他冠狀病毒毒株更容易傳播，而且更容易感染那些已經接種疫苗或以前被先前版本的病毒感染過的人。然而，早期研究顯示，與之前的Delta變異株相比，Omicron導致嚴重疾病的可能性較小，而且接種疫苗和補強劑仍能提供強有力的保護，避免嚴重疾病、住院和死亡。官員們說，未接種疫苗的加州人比打過補強針的人死亡的可能性高30倍；住院治療的可能性高近15倍；感染COVID-19的可能性高7.5倍。