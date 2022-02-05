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涉將女屍埋後院 密爾比達男子被捕

編譯組／密爾比達4日電

密爾比達警方稱一名當地男子已被逮捕，並被指控與一名女子的死亡有關，該名女子2日（周三）被發現埋在他的院子裡。

密爾比達警長托雷斯（John Torrez）在新聞稿中說，34歲的多弗雷（Micah James Dovlet）當天被收押到聖荷西的聖他克拉拉縣主監獄，目前仍在押。

檢察官在刑事起訴書中說，多弗雷被指控犯有謀殺罪，受害者 「特別脆弱」，而且其殺人方式 「體現出有計畫性、複雜性或專業性」。

托雷斯說，1月31日（周一），警官前往Tuyet Anh Phan位於North Milpitas Boulevard 1500街區的家進行狀況調查，因為這位59歲的老人已經好幾天沒有消息了。他們在其住所沒有發現她或任何可疑的東西。

托雷斯表示，警官啟動了失蹤人員調查，並在Phan的家中會見了其家人。警官還在該地區進行了問詢，鄰居們告訴他們，1月29日（周六）早些時候曾聽到一個女人在附近尖叫，「這一信息當時並沒有報告給警察局。」

托雷斯說，1日警官在受害人住所附近發現了涉及暴力犯罪的證據，偵探們前往現場並接手調查。在調查期間，住在Phan附近的多弗雷被拘留了。

他表示，警探們在多弗雷的家中發出了搜查令，並收集了可能證明兇殺案的證據，但他們沒有找到受害者。偵探們2日回到多弗雷的家，從院子裡挖出了受害人的屍體」。

密爾比達警察中尉詹米森（Tyler Jamison）說，受害人和嫌疑人並無約會關係。

任何人有與此案有關的信息，都可以撥打408-586-2400與警察局聯繫，也可以匿名提供信息，致電408-586-2500或前往網站www.ci.milpitas.ca.gov/crimetip。

警察 密爾比達 暴力犯罪

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