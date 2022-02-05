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疫情期鴉片類藥物濫用創新高 史丹福：須大幅改革

編譯組／灣區電
史丹福大學報告指出，疫情期間，鴉片類藥物使用過量死亡人數爆炸性增長，形成嚴重問題，對公共健康造成傷害。(美聯社)
史丹福大學報告指出，疫情期間，鴉片類藥物使用過量死亡人數爆炸性增長，形成嚴重問題，對公共健康造成傷害。(美聯社)

史丹福大學研究人員日前在醫學期刊「柳葉刀」(The Lancet)發表論文指出，疫情期間，致命鴉片類藥物服用過量人數創新高，須大幅改革政策，才能遏制爆炸性鴉片類藥物危機。

研究人員將目前危機追溯至1990年代，當時醫師處方鴉片類藥物比現在更自由，寬鬆的聯邦法規對製藥業的藥物營銷與分銷，幾乎不具管制作用。為了滿足對處方鴉片類藥物上癮者的需求，海洛因(heroin)市場從2010年開始蓬勃發展，快速演變為成癮風潮，以及例如芬太尼(fentanyl)等合成鴉片類藥物的致命過量情況。研究指出，2020年全美因服用過量死亡人飆升37%至記錄新高7萬人。

論文主要作者、史丹福大學精神病學教授與成癮研究員漢弗萊斯(Keith Humphreys)表示，近來，鴉片類藥物成癮情況明顯變壞。疫情期間，鴉片類藥物使用過量死亡人數爆炸性增長，形成嚴重問題，對公共健康造成傷害。

鴉片類藥物使用過量情況在全國增長，成癮與過量服用嚴重。舊金山投入數百萬元用於行為健康計畫。市長布里德(London Breed)宣布，毒品氾濫的田德隆區進入緊急狀態，目標是減少當地毒品交易及濫用。

根據舊金山報告，2020年有711人因藥物過量喪生，其中許多來自過量使用合成鴉片類藥物芬太尼。芬太尼藥效比海洛因強，並且經常在不知覺中使用，因被添加到古柯鹼(cocaine)或安非他命(methamphetamine)等其他藥物中。儘管2021年總人數減少近9%至650人，但考量到2019年用藥過量人數為441人，仍是危險數字。

史丹福研究人員將新冠疫情期間用藥過量死亡增加，歸咎於與疫情有關的壓力、焦慮、憂鬱、孤立、失去親人的喪親之痛，以及無法獲得成癮或康復服務，例如治療等戒癮計畫。漢弗萊斯指出，人們在害怕、失去與悲傷時刻，會轉向藥物解脫。

論文發現，自1999年以來，美加地區已有超過60萬人死於鴉片類藥物過量，若不採取行動應對此流行病，2020-2029年期間，死亡人數預估將在美國超過120萬人。

研究人員建議，政策制定者在用藥過量者監禁期間與之後，提供成癮相關的健康服務，並且不要因為持有或使用非法鴉片類藥物而監禁他們。舊金山藥物濫用治療計畫「HealthRight 360」政策與公共事務主管麥考伊(Gary McCoy)表示，有犯罪紀錄會導致就業與住房困難，若用藥過量者無法在監獄外建立成功生活，很容易又陷入毒品的絕望當中。

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