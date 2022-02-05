灣區車牌盜竊案頻傳 暢銷車型被盯上

范歐侃提醒大家，對於如本田Civic，豐田Prius等暢銷車型的車主，一定要多加防護。（范歐侃提供）

居住在德利市的華人居民近日被警方告知，他的汽車 後車牌被人盜竊，並被發現懸掛在另一輛老型號的同款車輛上。早已在三個月前回國的他，一時間不知道如何消化這突如其來的消息。

盜竊車牌已成為近期高發的犯罪案件，KPIX 5電視台在兩周前首次報導了有一組犯罪團夥在灣區範圍內專門針對車牌進行盜竊活動。竊賊們把偷來的車牌安裝到相同品牌和型號的汽車上。一位失主萊昂斯（Katie Lyons）在網上交罰單時突然發現多出好幾張莫名其妙的交通罰單，而她本人卻從未去過違規停車的地點。

舊金山市議員司嘉怡（Catherine Stefani）說：「這個城市缺乏有罪必究的制度，犯罪分子也明白這一點。這是有組織的犯罪。事實上，這一類的犯罪往往沒有任何後果，這也是他們繼續犯罪的原因之一」。

范歐侃有一輛2019年款本田 Civic汽車，在回國前將汽車停靠在停車棚中，並將鑰匙交給了他的室友。「我的室友每周會定期啟動車輛，以保護汽車的電瓶。可是即便這樣，如果不是警察 的告知，我們很難發現後車牌已經不翼而飛了。」他表示，由於車尾的方向是墻，所以如果不特意繞到車尾，是不會發現車牌失竊了。

范歐侃猜測，由於汽車長期不開動，表面積了很多灰塵，這讓竊賊有了可乘之機。

一名德利市警察在3日凌晨敲響了范歐侃的家門。警長邱奇（Matt Ciucci）解釋道，他在金門大橋巡邏時，對一輛本田Civic進行例行檢查，但當他發現車牌與車輛型號並不匹配時，司機迅速駕車逃逸。邱奇通過警方數據庫，才找到了范歐侃的住址，並將其車牌上報至警方失竊車牌的數據庫中。

還在家中過年的范歐侃從未想過會發生這樣的事情。「房屋坐落在一個死胡同內，平時只有居住在這裡的人才會進入到這裡。而我的車也停在角落，發生這樣的事真是太奇怪了。」

范歐侃提醒大家，對於如本田Civic，豐田Prius等暢銷車型的車主，一定要多加防護。盡量將車停到有監控攝像的區域。