我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京成史上首座「雙奧之城」 潛台詞：中國今非昔比

支持社區安老 華美醫師協會慨捐10萬

記者李怡／舊金山報導
華美醫師協會向安老自助處捐贈10萬元，支持營養及康樂中心的服務。（記者李怡／攝影）
華美醫師協會向安老自助處捐贈10萬元，支持營養及康樂中心的服務。（記者李怡／攝影）

在慶祝新的一年來臨之際，2月4日早上，華美醫師協會向華埠安老自助處捐贈10萬元，用以支持安老營養及康樂中心部的服務。捐贈儀式在安老自助處邵逸夫爵士夫人中心廣場舉行。

安老自助處很榮幸連續第四年獲得華美醫師協會的慷慨捐助。這筆十萬美元善款，將用於安老營養及康樂中心部為社區提供的服務和計畫。醫師協會和自助處攜手關愛長者，努力促進舊金山市灣區長者社區的健康生活。

華美醫師協會主席陳美詩博士表示，「華美醫師協會社區醫生團隊，很高興與安老自助處合作履行這一重要的使命。自2020年3月以來，安老自助處與華美醫師協會便結成「華人社區抗疫聯盟」重要合作和貢獻夥伴。由一群熱心的專業團隊和社區領袖組成的團隊，一起討論和傳遞可靠及重要的中文資訊、計畫和服務，在疫情期間照顧居家長者並支持他們的家人。

建民康樂中心歌唱班長者用歌聲感謝華美醫師協會的代表。（記者李怡／攝影）
建民康樂中心歌唱班長者用歌聲感謝華美醫師協會的代表。（記者李怡／攝影）

這段期間緊密合作的服務包括：為居家長者提供家庭護理、臨終關懷、疫苗接種和其他基本服務；透過網上活動防止社會孤立；在各區的康樂中心設臨時疫苗接種診所；為長者提供營養豐富的外帶或送餐服務。「我們非常重視與華美醫師協會的持續合作關係。」安老自助處行政總監鍾月娟說，「讓長者們在這些充滿挑戰的時刻保持安全、快樂和健康，這對提高他們的生活品質產生了正面及深遠的影響。我們感謝華美醫師協會對長者和社區的支持。」

安老自助處已重新開放了位於舊金山市及聖馬刁縣的十個康樂中心，每周為大眾提供超過8500份營養餐和125個小時的線上和現場活動。此外，三間「美味營養餐計畫」的參與餐廳，亦恢復為顧客提供外賣餐點服務。安老自助處的營養及康樂中心部將繼續配合和為大家準備網上和現場活動。繼續為長者不斷變化的需求努力，及提供相應的服務。

欲了解有關每日營養餐餐單、安老的營養餐計畫以及長者中心服務，請瀏覧網頁www.selfhelpelderly.org/locations或致電415-677-7600。

4日出席捐贈儀式的嘉賓有，安老自助處行政總監鍾月娟、安老自助處董事謝嘉力、華美醫師協會主席陳美詩、華美醫師協會副主席黃淑樺、華美醫師協會社區聯絡主任陳楚利、安老自助處營養部及長者中心主任譚兆東。

建民康樂中心歌唱班長者為華美醫師協會現場獻上歌曲「感恩的心」，以表達感謝。華美醫師協會代表還為邵逸夫爵士夫人康樂中心的長者送上了餐食及年節禮物。

舊金山 疫苗 華埠

上一則

超收稅款457億…州參議員提議 加州每人退稅1125元

下一則

舊金山市議員楊馳馬「擺桌」 與華埠支持者同慶新年

延伸閱讀

安樂居和CYC舉辦第二屆農曆新年海報設計比賽

安樂居和CYC舉辦第二屆農曆新年海報設計比賽
舊金山東華醫院輔助會捐3.6萬元

舊金山東華醫院輔助會捐3.6萬元
羅省仙樂醒獅團演出 為蒙市童子軍送新春祝福

羅省仙樂醒獅團演出 為蒙市童子軍送新春祝福
舊金山市長布里德撥款470萬 支持華埠小商業

舊金山市長布里德撥款470萬 支持華埠小商業
安大略牧場 南加最繁忙建案工地 20年內要建近5萬住宅

安大略牧場 南加最繁忙建案工地 20年內要建近5萬住宅

熱門新聞

副總統賴清德（左）在返台之前終於吃到美西名產「In-N-Out Burger」。圖／取材自賴清德臉書

即將離開舊金山 賴清德終於吃到In-N-Out漢堡

2022-01-29 17:52
安樂居特別邀請舊金山殘障人士及長者服務部申請部門主任楊錦全，講解如何申請糧食劵。特別提及，糧食劵可在某些農夫市場購物，有一定的優惠。（視頻截圖）

拿白卡去世後房產會被政府收走？專家教這招可避免

2022-01-26 02:00
儘管利率升高，但一般預料灣區的買家應能承受利率上漲帶來的負擔。而另一方面來說，預期升息的背景之下，最近反而激發出更多買家進入市場。（記者李榮／攝影）

房地產專家觀察：利率上升反造成買家搶入市

2022-02-01 20:04
警方將襲擊者逮捕。（記者劉先進／攝影）

4嫌屋崙華埠鬧事怒罵種族歧視話語 華人見義勇遭噴胡椒

2022-02-02 01:18
歐巴馬擔任總統時，曾在白宮透過機器人接見王美華。（取自白宮）

華人領軍抗議 白宮官員道歉 王美華大力維護權益

2022-02-03 01:20
垃圾回收車隸屬於一家在屋崙創辦的家族企業California Waste Solutions。（公司官網截圖）

出門倒垃圾遭遇不幸 居民誤入垃圾車視野盲區

2022-02-02 20:09

超人氣

更多 >
馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳

馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳
圖輯／北京冬奧開幕式鳥巢舉行 雪花火炬台亮眼

圖輯／北京冬奧開幕式鳥巢舉行 雪花火炬台亮眼
IS首腦下令劫囚 暴露行蹤

IS首腦下令劫囚 暴露行蹤
中俄聯合聲明 俄承認台灣是中國領土不可分割的一部分

中俄聯合聲明 俄承認台灣是中國領土不可分割的一部分
紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電

紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電