支持社區安老 華美醫師協會慨捐10萬

華美醫師協會向安老自助處捐贈10萬元，支持營養及康樂中心的服務。（記者李怡／攝影）

在慶祝新的一年來臨之際，2月4日早上，華美醫師協會向華埠 安老自助處捐贈10萬元，用以支持安老營養及康樂中心部的服務。捐贈儀式在安老自助處邵逸夫爵士夫人中心廣場舉行。

安老自助處很榮幸連續第四年獲得華美醫師協會的慷慨捐助。這筆十萬美元善款，將用於安老營養及康樂中心部為社區提供的服務和計畫。醫師協會和自助處攜手關愛長者，努力促進舊金山 市灣區長者社區的健康生活。

華美醫師協會主席陳美詩博士表示，「華美醫師協會社區醫生團隊，很高興與安老自助處合作履行這一重要的使命。自2020年3月以來，安老自助處與華美醫師協會便結成「華人社區抗疫聯盟」重要合作和貢獻夥伴。由一群熱心的專業團隊和社區領袖組成的團隊，一起討論和傳遞可靠及重要的中文資訊、計畫和服務，在疫情期間照顧居家長者並支持他們的家人。

建民康樂中心歌唱班長者用歌聲感謝華美醫師協會的代表。（記者李怡／攝影）

這段期間緊密合作的服務包括：為居家長者提供家庭護理、臨終關懷、疫苗 接種和其他基本服務；透過網上活動防止社會孤立；在各區的康樂中心設臨時疫苗接種診所；為長者提供營養豐富的外帶或送餐服務。「我們非常重視與華美醫師協會的持續合作關係。」安老自助處行政總監鍾月娟說，「讓長者們在這些充滿挑戰的時刻保持安全、快樂和健康，這對提高他們的生活品質產生了正面及深遠的影響。我們感謝華美醫師協會對長者和社區的支持。」

安老自助處已重新開放了位於舊金山市及聖馬刁縣的十個康樂中心，每周為大眾提供超過8500份營養餐和125個小時的線上和現場活動。此外，三間「美味營養餐計畫」的參與餐廳，亦恢復為顧客提供外賣餐點服務。安老自助處的營養及康樂中心部將繼續配合和為大家準備網上和現場活動。繼續為長者不斷變化的需求努力，及提供相應的服務。

欲了解有關每日營養餐餐單、安老的營養餐計畫以及長者中心服務，請瀏覧網頁www.selfhelpelderly.org/locations或致電415-677-7600。

4日出席捐贈儀式的嘉賓有，安老自助處行政總監鍾月娟、安老自助處董事謝嘉力、華美醫師協會主席陳美詩、華美醫師協會副主席黃淑樺、華美醫師協會社區聯絡主任陳楚利、安老自助處營養部及長者中心主任譚兆東。

建民康樂中心歌唱班長者為華美醫師協會現場獻上歌曲「感恩的心」，以表達感謝。華美醫師協會代表還為邵逸夫爵士夫人康樂中心的長者送上了餐食及年節禮物。