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舊金山市議員楊馳馬「擺桌」 與華埠支持者同慶新年

記者李怡／舊金山報導
50多名華裔長者和家庭護理人員參加了午餐會。（圖片由Han Zou提供）
50多名華裔長者和家庭護理人員參加了午餐會。（圖片由Han Zou提供）

舊金山市議員楊馳馬2月4日在華埠的V&J咖啡館擺桌，與支持他參選州眾議員的華裔社區民眾代表一同慶祝農曆新年，50多名社區長者和家庭護理人員參加了午餐慶祝活動。

楊馳馬表示，自從他啟動競選活動以來，舊金山華人社區給予大力支持，這讓他深感榮幸。他說，過去的兩年裡，華裔社區面對了很多的逆境，除了疫情，還要勇敢面對針對亞太裔的仇恨攻擊。兩年來，因為COVID-19病毒，不得不關閉重大活動，現在疫情見好，所以農曆新年很高興能夠與社區長坐在一起慶祝，向支持者表達謝意。

華埠社區領袖代表表示，楊馳馬在擔任市議員期間，一直與華人社區站在一起。特別是在疫情大流行當中，楊馳馬對於社區低收入老年人十分關心。

楊馳馬表示，他是在去年9月29日在華埠宣布參選州眾議員的，之所以選擇在華埠宣布，是因為他重視華人社區，並了解華人社區在第17選區的重要性。對於亞裔社區不斷面對的仇視暴力問題，楊馳馬說，他支持在州檢察長辦公室成立一個打擊反亞裔仇恨的小組，設立熱線收集有關的犯罪資料。

楊馳馬一直支持加強執法，他贊成為各地方警察單位增加撥款，以阻止反亞太裔暴力及為受害人提供更多的服務，包括翻譯及外展服務。在罷免舊金山教育委員的議題上，楊馳馬支持罷免教委高勵思。他說，「作為民選官員，不能發表任何歧視亞裔或社區的言論，如有人這麼做，就可以通過罷免程序將其免職。」

獲邀參加午餐的都是在華埠生活或工作的長者和家庭護理人員。楊馳馬還為大家帶來了精緻可愛的新年禮物。

華埠 華人 亞裔

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