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超收稅款457億…州參議員提議 加州每人退稅1125元

編譯組／綜合報導 
加州參議員瓊斯聲稱，今年度的超收稅金會跟小山一樣，達到457億元。（瓊斯／推特）
加州參議員瓊斯聲稱，今年度的超收稅金會跟小山一樣，達到457億元。（瓊斯／推特）

正當許多加州人因物價飛漲、實質收入變少之際，加州政府卻有「錢太多」不知該怎麼用的困擾，而且這筆超收稅款竟然高達457億元！

加州1979年公投通過歲收上限的Gann Limit條款，不過至今加州歲收只超額過兩次，但這個會計年度的超收可能會讓許多人大吃一驚。州長紐森1月公布2022會計年度的財務報告時，預估超徵稅額為26億元，但共和黨籍州參議員瓊斯（Brian Jones）3日卻語出驚人地表示，今年度超收可能高達457億元，而最好的用法就是退稅。 

瓊斯特地拍攝了短片，以一粒米代表10萬元稅收，457億元就會成為一座小山，他邀請民眾提供建議，讓這座「小山」獲得最佳運用。但他個人認為，應該還財於民，每個人退稅1125元，一家四口就有4500元可用。 

瓊斯說，就像去年的金州紓困計畫（GSS），不管民眾今年想要1500元或2500元的退稅支票，共和黨人都能想辦法說服州長、州政府、民主黨籍議員，讓每個加州人都能充滿歡樂。 

紐森的初步年度財政計畫並未說明，超出Gann Limit的歲收將如何運用，而且當時他公布的超收額也只有26億元。不過，紐森當時就已埋下可能退稅的伏筆，強調年度預算在5月定案時，可能還會出現調整。 

議會預算中心分析師Gabe Patek主張，議會不該等到最後才做決定，因為加州經濟看好，超額歲收只會隨著時間過去越來越多，因此議會應該先設想好適當的用法，因為真的等到5月才跟紐森討價還價，距離批准最後期限6月15日只剩幾周了，而且還會卡到7月1日的生效日，斡旋空間只會越來越小。

加州 紐森 退稅

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