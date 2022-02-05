東華醫院輔助會 捐3.6萬元挺應急食物儲備計畫

東華醫院宣布，東華醫院輔助會上星期捐贈3萬6000 美元支持應急食物儲備計畫。（圖片由東華醫院提供）

東華醫院宣布，東華醫院輔助會上星期捐贈3萬6000元支持醫院的「應急食物儲備計畫」。這筆捐款有助東華醫院確保在急難時依然能夠提供最佳且適切的服務給病人及社區。應急食物儲備計畫是醫院緊急應變計畫的重要部分之一。食物是生存的基本必需品，當災難發生時，對醫院尤其重要。

為提高準備工作的效率及降低成本，東華醫院最近還與MealsforAll合作。MealsforAll能以完善可靠、安全方便且具成本效益的方式提供應急食物。當遇到災難時，東華醫院能夠滿足病人、員工及訪客對緊急食物的需求。東華醫院輔助會所捐贈的3萬6000美元將會投放於MealsforAll計畫。通過該計畫，這筆捐款可幫醫院節省超過18萬1000元，其中包括人力及時間，所節省的成本可以幫助醫院建設更多項目，提供更優質的服務。

東華醫院輔助會主席李滿如表示，「東華醫院一直在前線保護我們的社區及其他弱勢族群，我們希望藉著這次活動，能夠為社區福祉出一分力。我們希望這筆捐款可幫助醫院繼續肩負起救病拯危的使命，尤其是在大規模流行病、災難及危機時。與此同時，我們的團隊也要感謝所有支持東華醫院輔助會及這次活動的社區居民及領袖，也歡迎新會員加入。」

東華醫院行政總裁張建清表示，「東華醫院在社區災害應變計畫中擔當著極其重要的角色。我們是華埠 、金融區及北灘唯一一間24小時急診醫院，所以災害一旦在社區發生，我們將即時提供緊急救護服務給社區。」張建清說，東華醫院輔助會一直是醫院的重要夥伴及支持者，衷心感激他們多年來為病人提供的支持。

如果您也想支持東華醫院及在前線保護社區的醫護人員，請致電1-415-677-2470與基金發展部聯絡。