面臨罷免2金山教委 公開衝突恐遭免職

面臨罷免命運兩舊金山教委，選舉前夕公開發生衝突。 圖為高勵思。（取自臉書）

兩名面臨罷免的舊金山教育委員3日發生對峙。高勵思（Alison Collins）和莫力加（Faauuga Moliga）因前者計畫在學區 試圖縮減開支之際，花錢建立新的家長諮詢委員會，而公開發生衝突。 距離選舉日不到兩周的時間，這場激烈的分歧有可能導致兩人被免職。

衝突是在預算 委員會會議上展開。會議研究了高勵思撰寫決議的影響，旨在建立同性戀 變性者家長諮詢委員會，並增加中央辦公室工作人員職位來支持該團體。

主持會議的莫力加對該措施的財政影響提出質疑，指出學區明年將面臨1億2500萬元的資金缺口，而該措施估計將花費26萬元的啟動費用，以及每年22萬元的學區工作人員費用。他認為高勵思還沒有確定該措施的資金來源。

在三名委員會成員中的兩人在場情況下，莫力加拒絕支持在進一步審查之前推進這項措施，意味著它不能保證在下一次學校董事會會議上被表決。他希望董事會在全體委員會會議上審議包括這項決議在內的幾項決議，以確定支出的優先次序並確定資金來源。

「我們正處於預算赤字中」，他3日說。「我正努力在前行和決策上做到真正負責任，我們（作為預算委員會）的唯一責任是審查項目，弄清財政影響」。

高勵思在會議期間在推特上稱莫林加所謂如果沒有進一步的財政分析能支持推進這項決議，「是一種策略」。

莫力加說，他完全支持同性戀和變性人社區不會被拉入惡鬥。他說他的唯一目標是 「為人們展示領導力」。

目前，學校董事會聽取14個諮詢理事會和委員會的意見，其中四個關聯中央辦公室工作人員。該學區工作人員建議，鑒於該學區的財政危機，只有在董事會確定資金或預算削減以支付該決議的情況下，才能通過同性戀變性人決議。董事會最近通過了預算平衡計畫以彌補赤字，其中包括對學校的5000萬元削減。