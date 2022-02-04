保護亞裔 馬兆明推日落區五項公共安全計畫

市議員馬兆明與日落區社區領袖宣布五項公共安全計畫，以應對亞裔仇恨和暴力的持續增加。 （記者李怡／攝影）

隨著反亞裔 仇恨暴力犯罪 的增加，舊金山 市議員馬兆明（Gordon Mar）3日與日落區社區領袖、舊金山警察局，在日落區聯合宣布，針對日落區、亞裔社區和長者的五項新公共安全計畫。這些計畫包括長者自助護送服務、為長者免費安裝可視門鈴、將城市社區大使計畫擴展到日落區、建立由志願者主導的日落安全小隊，並創建日落區安全網，以方便隨時與執法機構全面協同聯動，保衛社區安全。

安老自助處行政總監鍾月娟（Anni Chung ）表示，因為疫情原因，許多老年人都被關在家裡，因為他們覺得離開家很不安全。長者護送計畫和免費免費安裝可視門鈴計畫，使長者們在家中和出行都感到安全，並防止他們受到傷害。長者護送計畫有助確保老年人在城市街道上的安全，護送他們參加醫療預約、銀行、雜貨店購物、自助洗衣店和老年人活動中心等活動。

市警局與日落安全小隊一起走訪日落區商戶講解公共安全計畫。 （記者李怡／攝影）

日落安全小隊由日落居民去年成立。當時因對長者和亞裔社區的暴力事件不斷增加，希望通過教育、外展、培訓、社區建設、語言翻譯等項目，來促進日落區公共安全。目前安全小隊有 40 多名志願者，其中大部分是年輕社區居民，和從事志願工作專業人士。這一由志願者領導的組織，一直在努力招募新的志願者加入。如有興趣成為其中的一員，可以發郵件到，[email protected]。

與社區成員一起創立日落安全小隊的王兆倫（Alan Wong）說，隨著去年針對老年人和亞裔社區的仇恨事件爆發，他遇到了很多對此感到憤怒的年輕人。這些年輕人想站出來為社區做點貢獻，卻不知從何做起。在馬兆明的支持下，他們組了一支青年日落安全服務組，旨在幫助長者和婦女兒童，提供更多的應急資源的支持和協調。

馬兆明表示，他一直在努力利用市議會中的立法和預算角色，為日落區帶來更多的公共安全資源和資金。日落區是以華人居民為主的社區，將這五項新的公共安全計畫匯集到日落區，是確保亞裔社區家庭和長者安全的最有利的方法。