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避免關校 屋崙議員籲免學區州級債務

記者劉先進／屋崙報導
屋崙市議員盛桃、卡普蘭、勵琪和法夫（自左至右）聯名提出決議案，呼籲州長紐森和州議會免掉屋崙學區未償還的州級債務，以防止學校關閉。（盛桃辦公室供圖）
屋崙市議員盛桃、卡普蘭、勵琪和法夫（自左至右）聯名提出決議案，呼籲州長紐森和州議會免掉屋崙學區未償還的州級債務，以防止學校關閉。（盛桃辦公室供圖）

屋崙聯合學區計畫關閉或合併學區內的16所學校，占80所學校的五分之一。屋崙市議員勵琪（Nikki Bas）、盛桃（Sheng Thao）、卡普蘭（Rebecca Kaplan）、法夫（Carroll Fife）聯名提出決議案，呼籲州長紐森和州議會免掉屋崙學區未償還的州級債務，以防止學校關閉。

決議案還呼籲修改州法律，修訂學生每日平均出勤率（ADA）。出勤率會決定學區從州府獲得多少公共撥款。決議案希望取消在兒童生病時對學校的處罰。因為法律規定，公立學校應滿足學生的健康需求。屋崙市議會規則和立法委員會投票決定在2月15日市議會會議上投票決定，是否通過決議。

不少學生和家長抗議屋崙學區準備關閉學校。（記者劉先進 ／攝影）
不少學生和家長抗議屋崙學區準備關閉學校。（記者劉先進 ／攝影）

1月31日，學區透露計畫關閉或合併80所學校中的16所，在社區引發震動。不少學生、教師和家庭反對。他們擔心，關閉學校可能對有色人種社區，特別是對非裔社區產生不利的影響。學區在關閉非裔社區學校方面有著不成比例的影響，在20年內關閉了16所學校。目前計畫關閉的學校名單也不例外，提議關閉的八所學校都在非裔社區。

市議員的聲明說，新冠疫情對學校系統產生了深遠的影響，擾亂了學生的生活和學習能力，導致屋崙教師、學生和家庭的環境充滿困難和壓力，並加劇了學校內現有的公平問題。然而，由於部分州級貸款的持久壓力，學區提議關閉學校，作為動盪時期平衡預算的一種手段。然而，研究表明，關閉學校所節省的成本通常是有限的，特別是在短期內，而且將關閉的建築物用於生產性用途非常艱難。

加州預計在2022-23財政年度將有457億的盈餘，通過州政府的資助來免掉學區的剩餘州債，需要的金額微乎其微，不到加州財政運營盈餘的十五分之一。

聲明說，除了免掉債務外，還必須在結構上做更多的工作，以解決資助加州的公立學校問題。目前，州政府的地方控制撥款公式(LCFF)根據學生日平均出勤率，即整個學年每天上課的平均學生人數，向學區分配資金。然而，疫情的持續影響，如學生和工作人員的隔離，實施遠程學習的挑戰，幾個月的教學時間損失或不足的影響，以及疫情和社會隔離造成的壓力和創傷，繼續影響學校出勤率。根據加州卓越教育合作組織的調查，90%的學區在2020到2021年經歷了出勤率下降。學區還報告了長期缺勤率的激增。

盛桃等人表示，這項決議旨在保護學校、社區和公共健康，敦促州長和州議會修改州預算，通過防止學校關閉和免掉債務來保護受打擊最嚴重的社區，修改州法律和修訂每日平均出勤率公式，取消學生生病時對學校的懲罰，並指示市行政官將決議副本發送給州長紐森、參議員斯金納（Nancy Skinner）等人。

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