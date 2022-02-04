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阿拉米達縣警路跑 紀念遇害亞裔警校生

記者劉先進／都布林報導
東灣阿拉米達縣警3日舉行跑步活動，紀念在高速路上遭槍擊身亡的28歲越南裔警校生大衛·阮。（記者劉先進 ／攝影）
東灣阿拉米達縣警3日舉行跑步活動，紀念在高速路上遭槍擊身亡的28歲越南裔警校生大衛·阮。（記者劉先進 ／攝影）

虛負淩雲萬丈才，一生襟抱未曾開。他沒日沒夜的熬夜，準備加入警校。他每天都保持100%的努力，他望著早日畢業、服務社區。這些願望卻隨風飄逝。東灣阿拉米達縣警3日舉行跑步活動，紀念在高速路上遭槍擊身亡的28歲越南裔警校生大衛·阮（David Van Nguyen）。

28歲越南裔警校生大衛·阮為人無私，熱愛社區。（記者劉先進 ／攝影）
28歲越南裔警校生大衛·阮為人無私，熱愛社區。（記者劉先進 ／攝影）

1月4日，大衛·阮從東灣都布林（Dublin）的警察學院接受新兵培訓，開車回到舊金山的家。在高速路收費站附近遭槍擊身亡，震驚社區。大衛·阮的親友在GoFundMe上發起籌款，幫助家人度過難關。熱心市民可上網站捐款https://bit.ly/3F6m9En。截至3日下午，捐款總額為9萬1346元。

大衛·阮的女友沃恩（左）妹妹巴巴拉·阮（右）回憶他的點點滴滴。（記者劉先進 ／攝...
大衛·阮的女友沃恩（左）妹妹巴巴拉·阮（右）回憶他的點點滴滴。（記者劉先進 ／攝影）

女友讚他積極樂觀

大衛·阮的女友沃恩（Shanice Vaughn）說，感謝朋友們參加跑步紀念活動，也感謝大家的籌款。大衛·阮第一天進入警察學院就非常興奮。他沒日沒夜的熬夜，在網上搜尋資料、買書，為了在加入學院時做到最好。進入學培訓，他沒有一天不帶著耐人尋味的故事回家。「我最喜歡的故事叫小男孩。學院中培訓（抗壓能力），給他噴辣椒水，他尖叫著喊，Yeah，baby。」

東灣阿拉米達縣警3日舉行跑步活動，紀念在高速路上遭槍擊身亡的28歲越南裔警校生大...
東灣阿拉米達縣警3日舉行跑步活動，紀念在高速路上遭槍擊身亡的28歲越南裔警校生大衛·阮（記者劉先進 ／攝影）

沃恩說，大衛·阮總是額外給自己增加一些體能訓練。最讓人驚訝的是，即使被紀律處罰，他的臉上也帶著微笑。好像並不介意，這就是他的性格。短短幾個月，他和其他警校學生建立了非常牢固的聯繫。「我很感激他有這樣的感情，在這個過程中，大家擁有彼此。我們總是談論，他將與監獄中的人成為朋友，因為他喜歡與人交談。特別是那些真正需要一些額外激勵的人。他喜歡鼓勵別人，特別是在人們最需要之時。」

沃恩說，即使在一個充滿憤怒的房間中，大衛·阮能展現積極性，並影響他人。在大衛·阮去世前的幾周，「他總是說，我要畢業了，一定得通過測試。他每天都保持100%的努力，持續到最後。他談到，想搬到都布林來住。他說，學院的朋友有一個教堂，每個周末都有一個教堂的家可以去。」

在紀念活動上，有大衛·阮的戰友非常悲傷。（記者劉先進 ／攝影）
在紀念活動上，有大衛·阮的戰友非常悲傷。（記者劉先進 ／攝影）

「哥盼成治安一員」

大衛·阮的妹妹巴巴拉·阮（Barbara Nguyen）說，當他和哥哥在學校讀書時，曾經加入一個田徑隊。有一天，兩人在步道上跑步，跑了三到五哩。大衛·阮是個長跑運動員，一直跑在前面，從未表現出任何疲勞的跡象。當跑完時，他忽然倒下了，被送進急診室。原來中暑衰竭。「在救護車上，大衛告訴我不要再哭了，不要向父母打小報告說這個事情。他還詢問，是否完成了長跑的目標。這是他唯一關心的事情，達到目標，不惹上麻煩。他就是這樣的人，從不放棄，非常努力地工作，成為治安部門的一員。」

巴巴拉·阮說，雖然哥哥今天不能完成畢業的夢想，但他為每一個警校生感到驕傲，尤其是172期警察學院。她說，希望其他朋友為他完成夢想，照顧好社區。「如果你們沒做到，他就會過來煩你們。他在天上看著我們。 」

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