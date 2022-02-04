舊金山市長布里德撥款470萬 支持華埠小商業

舊金山市長布里德宣布撥款470 餘萬元，用於支持AAPI 社區的文化活動和華埠小商業。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市長布里德3日宣布撥款470餘萬元，用於支持亞太裔（AAPI）社區的文化活動和華埠 小商業，贈款包括支持創建華埠李小龍 歷史展覽，和為重大文化活動提供資金支持。

布里德表示，這項資金用於支持以亞太裔為重點的社區活動和西語裔藝術文化活動。投資包括為博物館和展覽提供資金，例如在華埠創建歷史展覽，展示歷史標誌性人物的職業生涯，像功夫明星李小龍，以及為華埠之光、藝術節和狂歡節等重大文化活動提供資金支持。

此外，資金還包括提供5000元的贈款，給之前未獲得任何COVID-19救濟金的230家華埠小商戶。作為城市經濟復甦的一部分，此次的贈款旨在吸引灣區居民和遊客再次回到華埠，在這裡慶祝中國文化節日，並支持華埠的小型企業。

布里德表示，這些投資是對舊金山多元文化的支持。她說，藝術、娛樂和旅遊是就業、商業和社區的主要驅動力，也是舊金山經濟活力的體現，文化活動是對「我們是誰」和身分認同的表達，這也是為什麼每年有那麼多的人，從全國各地和世界各地來舊金山旅行的原因。

470萬元的資金支持包括：

創建一個以標誌性武術家李小龍為特色的歷史展覽，展示他在AAPI歷史中的影響力，同時吸引遊客到訪華埠；擴大和支持華埠的藝術和文化博物館機構，通過一系列藝術、歷史和文化項目的展出，促進AAPI文化的傳播；開發華埠在店面外的社區藝術空間或中心；在米慎區開發和推廣活動，包括與小企業、社區組織和藝術家合作文化節；通過社區活動支持社區康復；發展全年電影和媒體節，以通過講故事獲得多樣化的AAPI文化體驗；在華埠、日本城和市場街的劇院、社區和公共空間傳播AAPI文化展。

此外，還包括支持和創造菲律賓藝術、歷史和文化展覽；支持以日裔美國人經驗為中心的表演藝術，包括講故事、音樂、舞蹈和其他藝術形式；支持包括以華埠為基地的AAPI青年藝術計畫和吸引新興藝術家駐留；重新啟動AAPI藝術家期貨基金，資助20個AAPI位於舊金山的藝術家或藝術家合作項目（每人最高1萬元）；製作了一個大型社區範圍內的華埠燈光藝術節當代藝術和戶外燈光展活動，還包括即將推出的COVID-19商業租金減免試點計畫。

如需更多信息，請訪問www.oewd.org。