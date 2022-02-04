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舊金山警局：不再配合地檢長調查警察不當

編譯組／舊金山3日電
舊金山警長史考特（左）宣布退出與舊金山地檢長辦公室調查警員不當行為的協議。右為舊金山地檢長博徹司。（電視新聞截圖）
舊金山警長史考特（左）宣布退出與舊金山地檢長辦公室調查警員不當行為的協議。右為舊金山地檢長博徹司。（電視新聞截圖）

舊金山警局局長史考特（Bill Scott）日昨無預警宣布，他打算終止與舊金山地檢長辦公室的一項協議，因為地檢長辦公室在2019年一起漁人碼頭毆打事件中，隱瞞了被控警員的無罪證據；支持罷免舊金山地檢長博徹思（Chesa Boudin）的人士立即將這個消息拿來加強博徹思應被罷免的論點。

這項於2019年達成的協議規定，為了避免警局調查警察可能產生的利益衝突，地檢長辦公室在調查警察過度使用武力、嫌犯拘留期間死亡、警察開槍致死等案件時擁有主導地位。

舊金山警察史坦格（Terrance Stangel）被控於2019年10月以警棍毆打家暴嫌疑人31歲的史畢爾斯（Dacari Spiers）；史坦格被控過度使用武力，不久後當局就開始對他展開調查。

在上周聽證會上，地檢長辦公室的日裔調查員林梅根（Magen Hayashi，音譯）作證表示，她被上級指示，不要向警方透露她在2019年12月3日約談了一名史坦格案的證人，這名「上級」不是博徹思，因為他2020年1月8日才上任。林梅根還表示，她也被指示在2020年12月在對史坦格發出的逮捕令宣誓書中刪去某些證據，特別是指控史畢爾斯攻擊女友的部分。

史坦格代表律師表示，證據可以證明史坦格對史畢爾斯使用武力是正當的，史畢爾斯因手腕和腿部受傷對舊金山提出告訴。地檢長辦公室透過不對史畢爾斯提起家暴訴訟，來加強警方過度使用暴力的指控。

舊金山高等法院法官卡菲斯（Teresa Caffese）表示，約談證人並沒有獲得新的訊息，因為警方知道史畢爾斯攻擊女友是事實，無論這項事實是否有出現在逮捕令宣誓書中，都會在審判中出現，因此卡菲斯判定，法院沒有聽說過有任何無罪訊息被排除在外。

史考特表示，舊金山警局決定退出與地檢長辦公室的協議，主要是因為地檢長辦公室一直在進行對舊金山警察不利的調查，包括扣留和隱瞞訊息和證據，上周的聽證會對地檢長辦公室這項作法提出了質疑。

面對史考特的指控，博徹思3日召開記者會為其辦公室做出辯護。博徹思表示，協議大大改善了警察問責制，減少了警察不必要使用的武力，並促進了社區之間的信任。他說：「我不明白，為何受益的警局、警察工會和社區無法接受這一成就。」

博徹思還說：「我們完全按照規定行事，在我的領導下，我們沒有任何不當行為的證據。我不會接受我的辦公室有任何人被迫做一些不當的事，無論是誰對他們施壓，都會被追究責任。」

不過有些人認為，史考特的決定不是基於對博徹思辦公室的合法批評，只是政治噱頭。

政治傳播專家愛德華茲（Julie Edwards）推文說：「這與罷免案有關，是為了取消問責制，這可以從罷免行動幾乎立即全面加班放大此事可以看出。同時，舊金山警局也已停止對警察不當行為案件展開獨立調查。」

警察 舊金山 罷免

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