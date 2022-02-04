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基因？免疫？為什麼有些人染上新冠 有些人卻不會

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加州人看疫情前景 比去年春季悲觀

編譯組／綜合3日電

最新民調查顯示，大部分加州人認為新冠疫情最糟的時期已過，但在又一波病例激增的情況下，認為光明未來在望的民眾比去年5月少。

柏克萊加大加州公共政策研究院（Public Policy Institute of California）1月底進行的民調發現，面對不斷上漲的物價和對拜登總統的不信任，加州居民對國家發展方向的看法比一年前悲觀。

調查結果指出，67%的加州居民認為新冠疫情最糟的時期已經過去，低於去年的86%，但現在約有四成居民非常或有些擔心會感染新冠並住院，比去年5月高出28%。儘管82%的居民已接種疫苗（76%已完全接種，6%已接種一劑），而民主黨人的憂慮程度又比共和黨人高，儘管民主黨人接種疫苗的比例高於共和黨人。

舊金山加大傳染病學家甘地（Monica Gandhi）說：「這個結果讓人驚訝，因為他們大部分都是願意接種疫苗和補強針的群體。我想，這是一種焦慮的表現。」

甘地認為，民眾的焦慮與衛生官員和加州政治人物如何對民眾說明病毒的方式有部分關係。甘地說：「因為我們使用恐懼作為公共衛生策略，要減少民眾的恐懼十分困難。」

除了黨派差異，民調還發現疫苗接種率的差異，亞裔接種率高達90%，西語裔82%，白人80%，非裔79%。由於西語裔在疫情初期遭受的衝擊最嚴重，幫助他們提高了疫苗接種率；在補強針接種率方面，亞裔為76%，白人為71%，非裔為47%，西語裔為45%。

即便加州大部分居民都已接種疫苗，仍有12%的人堅持不接種，2%的人說應該不會接種。3%的民主黨人說他們絕不會接種，共和黨有27%，無黨派人士有18%。最抗拒接種的地區是內陸帝國（Inland Empire）、橙縣、聖地牙哥和中谷，這些地區至少15%的居民稱他們不會接種疫苗，相較洛杉磯地區為10%，灣區為5%。

這項民調以英語和西班牙語訪問1640位成年加州居民，調查時間從1月16日到1月25日。儘管調查期間Omicron新增病例開始減少，加州公共政策研究院院長貝德沙瑞（Mark Baldassare）認為，受訪者在談到新變種病毒和Omicron時，仍有極大的不確定感。

加州 疫苗 民調

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