4大主力缺戰 勇士逆轉17分勝馬刺

勇士包括柯瑞、維金斯等人的主力缺席，依然逆轉馬刺。（記者劉先進／攝影）

柯瑞 、湯普森、格林、維金斯四大主力缺陣的金州勇士 ，1日晚以124比120客場戰勝聖安東尼奧馬刺，背靠背連勝，並拿到最近七連勝。本場勇士最多曾落後17分，但在末節瘋狂打出35比16的衝擊波逆轉比賽。普爾（Jordan Poole）24中9入賬全隊最高的31分，包括末節最後17.9秒奠定勝局的三分。

1日迎戰休士敦火箭時，面對對手球員小波特 （ Kevin Porter Jr.）狂噴垃圾話，柯瑞砍下40分，末節10投7中，其中三分球7中4，得到他例行賽生涯末節最高的21分。2019年西區決賽第六場，柯瑞在末節狂砍23分，對手也是火箭。

教頭柯爾評價說，已經百萬次看到柯瑞如此瘋狂得分。「這是必然會發生的，儘管（他的狀況不佳）已經過了幾周。但他的表現，並不令人驚訝，看到他搖身一變，有一場如此的比賽，很有趣。」

普爾(右)得分能力飆升，最近表現出色。（記者劉先進／攝影）

1日瘋狂爆發後，柯瑞在2日的傷病報告中列為缺席，因為左腳趾酸痛。維金斯左膝酸痛缺席，波特（Otto Porter Jr. ）左腳受傷、別利察（Nemanja Bjelica）背部痙攣，也雙雙缺戰。湯普森因時隔兩年半養傷復出，背靠背比賽不打。再加上格林養傷一直未回歸，勇士總計四個主力缺席。2日的先發可謂缺兵少將。但勇士五人上雙，新秀莫迪（Moses Moody）三分10中6得到20分，庫明加（Jonathan Kuminga）19分，達米·李（Damion Lee）三分10中5得到21分。

雖然不少時間落後，但勇士末節打出衝擊波，將比數緊緊咬住。雙方交替領先8次。最後40秒，馬刺的穆雷（Dejounte Murray）迎著庫明加防守投出高難度得分領先。但勇士在混戰中傳球給底角的普爾，在最後17.9秒投出致命三分，鎖定比賽。

柯爾說，沒有上場的老將，對贏球非常興奮。「這是一場精彩的勝利。」

勇士隊表示，格林左側椎間盤受傷，其恢復正在取得積極進展，他將在全明星賽前接受重新評估。

柯爾說，他已經和格林聊過。格林過去幾天一直在球場上恢復，感覺不錯。但他不會在接下來的幾天準備打球，將繼續進行康復訓練。「我們謹慎和耐心，他的傷病非常微妙，不能急於求成的恢復。我無法預測他什麼時候回歸。但所有的報告，結果非常積極。」