加州首任公衛總監 柏克哈利斯辭職

加州首任公共衛生總監柏克哈利斯日前辭職。（美聯社）

加州 州長辦公室官員證實，2019年被任命為加州首任公共衛生總監的柏克哈利 斯（Nadine Burke Harris）已辭職。

加州州長紐森 （Gavin Newsom）在提供給舊金山紀事報（Chronicle）的信中表示，柏克哈利斯「在推動公平、精神健康和兒童早期發展方面的專業知識和領導能力，對加州人的健康和福祉發揮了重要的作用」。

柏克哈利斯2019年1月被任命為公衛總監時，州長辦公室官員表示，她將「呼籲政府各階層決策者和加州各地領導人思考健康的社會決定因素，尤其是針對兒童方面」。

柏克哈利斯2日在發給紀事報的聲明中表示，在一個世紀中最大的公共危機中（指新冠疫情）擔任加州第一任公衛總監，是一個一生中絕無僅有的經歷。

柏克哈利斯是小兒科醫師，也是舊金山小兒醫學非牟利機構青少年健康中心（Center for Youth Wellness）執行長。州長辦公室官員2019年表示，作為公衛總監，她的工作將著重在對抗造成兒童嚴重健康問題的根本原因，例如不良的童年經驗和有毒的壓力。

2019年2月上任的柏克哈利斯說：「我們的努力確保了加州成為美國新冠病人死亡率最低的大州。儘管這是了不起的成就，但我不禁要停下腳步思考，它對日常家庭究竟代表著什麼意義。我很感謝有機會幫助加州的孩子有更多時間陪伴祖父母、配偶有更多時間陪伴伴侶、母親有更多時間陪伴嬰兒。」

衛生與福利廳廳長加利（Mark Ghaly）2日發出聲明說：「她調動了整個政府資源來改善兒童早期發展的健康、𦂨小長期持續的醫療不平等差距、協助解決不良童年經驗和治療有毒壓力、分配和管理新冠疫苗。很感謝她的遠見和貢獻，以及帶領我們走上這條道路。」

紐森1日感謝柏克哈利斯身為加州首任公衛總監建立起的計畫和框架，「我們將繼續執行這項重要的工作，為加州創造更健康的社區」。

目前還不清楚紐森何時會任命下一任公衛總監。