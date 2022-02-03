出門倒垃圾 女子「誤入駕駛視野盲區」遭回收車撞死

垃圾回收車隸屬於一家在屋崙創辦的家族企業California Waste Solutions。（公司官網截圖）

2日（周三）早晨，聖荷西 一名女性居民在家門前倒垃圾時，被一輛垃圾回收車不幸撞至身亡。

聖荷西警方表示，早上7時45分接到報案，稱在聖荷西市東南地區的Fontanelle Court，一輛垃圾回收車撞倒一名行人。警方發言人阿龐特（Steven Aponte）說，該名女性居民在被垃圾車撞倒時，正將垃圾捅從家中推至路邊，居民的位置恰巧在垃圾車駕駛員的視野盲區。

阿龐特表示，垃圾車駕駛員在警方到場時仍留在案發現場。警方初步還不能判定駕駛員是否負有相關責任，案件目前正在調查中。

根據警方介紹，垃圾回收車隸屬於一家在屋崙 創辦的家族企業California Waste Solutions，這家公司在屋崙和聖荷西市提供垃圾回收服務。公司尚未對事故做出回應。

阿龐特说：「每個人在道路上都負有相關的責任。駕駛者、行人、騎者都應該相互照應，遵守道路規則。另外，我們需要保持專注，手機 、風景都是讓我們分心的因素。」

該起案件是聖荷西市進入新年以來的第11起交通死亡案件，也是第8起涉及到行人死亡的案件。2021年全年，聖荷西市共有23起交通死亡案件，上一次涉及到行人死亡的交通案件還要追溯到去年6月12日。