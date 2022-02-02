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大年初一 慈善團體派紅包送祝福 民選官員到場致意

記者李怡 / 舊金山報導
現場還有與民同樂合唱表演。（記者李怡╱攝影）
現場還有與民同樂合唱表演。（記者李怡╱攝影）

美國關愛基金會和立祉基督基金會在農曆虎年大年初一（2月1日）下午，在舊金山華埠花園角廣場向華裔同胞賀新年派紅包，主要面向長者及低收入者。多位民選官員到場問候，並送上虎年新春祝福。

眾多慈善團體與民選官員大年初一為華埠長者送祝福。（記者李怡╱攝影）
眾多慈善團體與民選官員大年初一為華埠長者送祝福。（記者李怡╱攝影）

出席當天活動的來賓有加州財務長馬世雲（Fiona Ma）、加州參議員威善高(Scott Wiener)、加州眾議員丁右立（Phil Ting）辦公室代表伍玉珍舊金山市府律師邱信福（David Chiu）、舊金山縣警局辦公室主任周朝彪（Richard B. Jue）、密爾布瑞市議員馮嘉輝（Anders Fung）、關愛基金會會長林邦立（George Lam），以及多位基金會義工和愛心人士等。

基金會為長者居民準備了1288個紅包和500份愛心禮物，像柑橘、巧克力、年節必需的水果小吃等。紅包的領取方式為不用預約和登記，到現場拿號碼牌排隊等候即可。現場領取紅包的民眾均按照防疫規定和遵守治安秩序，佩戴口罩、保持社交距離，並按照現場工作人員的引導，有秩序的領取了新春紅包。

義工在牧師助禱後向等候的居民發紅包和禮物袋。（記者李怡╱攝影）
義工在牧師助禱後向等候的居民發紅包和禮物袋。（記者李怡╱攝影）

社區愛心人士，民間藝術團體還為前來的居民送上了大合唱、和舞蹈表演等，受到了長者的歡迎。本次活動的發起人是關愛基金會的會長林邦立，長期關心無家可歸者。平日他會組織在田德隆區社區為遊民們發餐，提供炸雞和零錢。

據林邦立介紹，本次新年問候紅包派發活動，主要是表達對華埠長者的新年問候和祝福，並希望通過每次的關愛社區活動，可以影響更多的人來關注華人生活，支持華埠經濟。他希望呼籲廣大華人同胞們團結一心，互助互愛，共同創造美好生活。

加州 華埠 舊金山

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