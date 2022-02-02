反對關校、併校 屋崙教師揚言絕食抗議

屋崙聯合學區計畫關閉多所學校，引發家長與教師不滿。圖為屋崙學生在課堂。(本報檔案照)

屋崙 聯合學區 元月31日召開特別會議，學區委員提出關閉或者合併多所屋崙中、小學，與會家長與學校教師們群情激昂。有些學校教師甚至揚言絕食抗議，表示他們的不滿。

學區委員會將於2月8日對關閉學校案投票表決。

約有1800名關心民眾參與這次學區特別會議。學區官員表示，由於學生註冊人數不足，學區目前預算 短缺嚴重，必須關閉與合併多所學校。屋崙聯合學區總監崔莫爾 (Kyla Johnson-Trammell) 表示，受到學校關閉與合併影響最大的學生族群是非洲裔學生，這種不得已的決定勢必衝擊他們的情緒，對他們的心理造成壓力，因此對他而言，發布這個決定是件非常困難的事情。

屋崙學區計畫於2022-2023學年結束時關閉的學校有Prescott小學、Carl Munck小學、Brookfield小學、Grass Valley小學、以及關閉Park 小學幼稚園到八年級的班級，另外計畫將New Highland初中、Westlake 初中與屋崙初中 (Oakland Middle School) 合併，Ralph Bunche 高中與Dewey 高中合併。

學區另外計畫於2023-2024學年結束時關閉Horace Mann 小學、Korematsu Discovery Academy小學，同時計畫於2024年將Manzanita社區學校與Fruitvale小學合併。

根據學區官員與獨立會計專家，屋崙聯合學區2022-2023學年將面臨1230萬元的龐大預算赤字，另外2023-2024學年將面臨710萬元預算赤字。學區官員表示，由於許多學校註冊學生人數不足，嚴重影響到學區運作經費。

然而有些學區委員以及與會民眾發聲抗議，指出關閉學校計畫，嚴重衝擊到有色族裔家庭小孩，這不是解決預算問題的辦法。參與群眾抗議活動的學區委員韓群生 (Mike Hutchinson) 與大批抗議群眾，手持反對關校標語，出現在他的Zoom 視訊會議畫面。

一所屋崙社區小學的管理員歐莫拉德 (Moses Omolade) 揚言絕食抗議。他說，除非你們停止攻擊我們的學校，否則我將持續絕食抗議。他抗議道，你們可能不想致人於死，或許你們真的想致人於死。

Westlake 初中的合唱團與舞蹈老師桑切斯 (Maurice Andre San-Chez) 說，他也將參與絕食活動，與抗議者站在同一陣線。他說，如果因為他絕食而死，他是死於聯合學區手中。

屋崙聯合學區必須於元月31日提出解決預算問題辦法，否則州府將干預此事。加州教育廳分析，目前全加州有14個學區將於2022-23預算年度結束時，面臨破產危險。

學區官員表示，預算出現危機主因為目前學年期間，學區花費32億元修護學校尚未完成的工程。除了目前提出的關閉學校建議外，屋崙聯合學區另外通過於下個學年期間，裁減4000萬元經費。然而許多民眾指出，學區預算危機問題，乃出自於投資特許學校 (charter schools)。