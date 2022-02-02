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灣區跨國毒品走私 航空公司員工疑做掩護

編譯組／灣區綜合電
灣區機場多名航空公司雇員涉嫌掩護毒品走私。（美聯社）
灣區機場多名航空公司雇員涉嫌掩護毒品走私。（美聯社）

最近公布的法庭紀錄顯示，兩年前在灣區遭聯邦當局以毒品罪名起訴的七名嫌犯，與以航空公司雇員為中心的大規模毒品走私犯罪集團有關。

起訴書指出，這七名嫌犯是阿斯久（Kendrick “Kew” Askew）、史尼德（Derrick “Trouble” Sneed）、富內斯（Eric Funes）、邁爾斯（Kamesha “Boobie” Miles）、戴維森（Donovan “Bug” Davidson）、格林（Jasmine “Jaz” Green）和貝洛特（Lemack “Lee” Bellot），前六人被控跨州走私大麻。貝洛特則是被控持有並企圖分銷大量古柯鹼。

當局最初沒有提到太多關於這個走私集團的訊息，但最近提交的法庭紀錄顯示，貝洛特向聯邦緝毒局一名秘密線人吹噓，他有能力在跨國航空公司飛機上走私毒品，用走私費用對航空公司人員進行賄賂，再成功轉移包裹。

不僅如此，2018年在紐奧良被聯邦指控涉嫌販毒的14人中，有五人是灣區居民，兩人是士德頓（Stockton）居民。其中有一人是屋崙國際機場的航空公司員工，他承認提供「夥伴通行證」（buddy passes）給毒品走私者。

邁爾斯上周以五萬元獲保釋出獄，她的律師表示，邁爾斯被阿斯久要求從聖荷西國際機場走私四磅的大麻到德州，她使用與貝洛特在當地航空公司的人脈進行走私。

檢方表示，貝洛特在他經營的海沃（Hayward）酒吧Fogline Sports Bar and Grill與聯邦緝毒局的秘密線人會面多次。他告訴秘密線人，他認識一個可以在全美國各地走私毒品的人。

檢方指出，2018年11月28日，一名臥底人員在舊金山國際機場按照貝洛特和阿斯久的指示托運行李。行李在沒有被標記的情形下順利登機。

在調查期間，當局指認出67歲的聯合市（Union City）居民霍金斯（ames Hawkins）是涉案的航空公司雇員之一。他2018年坦承提供毒品走私者「夥伴通行證」。

毒品 機場 灣區

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