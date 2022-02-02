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聖縣要求醫保單位 24小時內提供新冠檢測

記者李榮／灣區報導
聖他克拉拉縣提醒，民眾有需要就該前往檢測。（記者李榮／攝影）
聖他克拉拉縣提醒，民眾有需要就該前往檢測。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎由於變種病毒的高傳播力，疫情在年底假期後快速升溫。所幸近日慢慢有稍微緩和的跡象，但是新增確診人數還是相當多。聖他克拉拉縣府認為，檢測還是在對抗大流行疫情的重要工具，不過聖他克拉拉縣府從疫情開始以來，承受了「不成比例」的檢測負擔。因此，聖縣決定要求民眾的醫保單位與醫療院所，必須在民眾要求新冠病毒檢測後的24小時內提供檢測服務。

縣府法律顧問表示，縣府已經寄出正式通知給聖他克拉拉縣內大型醫療機構，要求他們配合最新的政策，包括巴洛阿圖醫療基金會（Palo Alto Medical Foundation）、凱瑟醫院（Kaiser Permanente）、史丹福醫院和El Camino醫院等，都已被知會。

依據聖他克拉拉縣的新命令，允許醫院和診所同時使用核酸檢測（PCR）和抗原檢測。過去聖縣只允許PCR核酸檢測。

縣府公共信息官張繼月補充，新規定主要是要求醫療院所快速提供檢測。民眾如果做的是PCR核酸檢測，結果也必須要72小時內完成。

聖縣表示，如果有疲勞、頭痛、身體肌肉痠痛、咳嗽、發燒、喉嚨痛或鼻塞等症狀，則應該前往檢測。如果有症狀，並且由於其他疾病，或者因為年齡、免疫系統受損而處於重病的高風險中，則可能需要接受治療，以降低患重病的風險。

另外，如果民眾在二至五天前接觸過新冠肺炎患者，尤其如果又尚未接種疫苗，則也建議前往檢測。

聖縣也指出，由於Omicron變種病毒株的傳染性極強，因此民眾如果出現新冠肺炎症狀、但又還沒有辦法進行檢測，「請假設您已經感染了新冠肺炎並遵循隔離指南。如果家庭成員有類似的症狀，並且其中至少一個人的新冠肺炎檢測呈陽性，可以假設所有成員都感染了新冠肺炎。」

目前檢測大致分為抗原檢測（antigen test）與核酸檢測（PCR test）。聖縣也表示，如果民眾在過去90天內的檢測結果呈陽性、或者已經通過快速家用檢測呈陽性，則不要前往核酸檢測（PCR）。如果需要陰性檢測結果解除隔離或返回工作場所，應該使用快篩的抗原檢測。

衛生局也提醒，民眾如果只是要做新冠肺炎檢測，不要到急診室檢測，把急診室留給需要緊急醫療服務者。

檢測 新冠肺炎 疫情

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