華人新春歡聚 衛生局發建議：勿忘防疫

衛生局提醒華裔社區居民，新春佳節勿忘防疫。（記者李怡／攝影）

舊金山公衛局發布指南提醒華裔居民，在農曆新年到來之際，闔家歡聚的同時，要謹防新冠病毒的傳播，做好防疫避疫的準備和措施。現階段舊金山面對的新冠肺炎趨勢是，最高峰已過，新增感染病例已經大幅下降，但疫情 仍保持在高位。衛生局發布「節日期間遠離新冠保持安全的建議」，為華裔居民在慶祝節日期間，提供保護自己和他人遠離新冠病毒的指南。

安全指南強調，戶外聚會相對安全。新冠肺炎最大的傳播風險是沒有良好通風的室內。戶外有遮蔽的狀況下聚會是允許的，只要是75%的區域是面向戶外開放的，但戶外群聚也要遵守其他安全指引。

縮小聚會規模：限制群聚不可超過三戶人家。居住在不同家庭的人們，在同一時間同一空間聚在一起，新冠病毒傳播的風險就會增加。

縮短聚會時間：限制群聚不超過2小時，群聚的時間越長，新冠病毒傳播風險就越大。根據加州的衛生命令，群聚不得超過2小時。

同一固定群體: 不要參加太多和不同戶人家的聚會，和越多與您不同住一起人士接觸，新冠病毒傳播的風險就越大。衛生局不建議參加許多不同家庭的聚會。若您在節日期間參加一些聚會，請盡量保持和同一組人員。

金山衛生官員稱，由於Omicron病毒變種極具傳染性，目前無法完全預防感染病例，但疫苗 能預防重症、住院及死亡病例。在此時應更加注意，保護最弱勢的人群，以及受疫情打擊最嚴重的社區。

Omicron病毒變種傳染性高，但重症率較低，新冠疫苗以及加強劑對預防重症及死亡個案非常有效。多重保護，包括口罩、檢測 、通風以及限制聚會人數等，在高傳染率期間可發揮作用，尤其接種疫苗能挽救生命，並有助醫院保持有足夠床位。官員表示，新冠病毒會繼續存在並可能出現新變種。

舊金山市內住院率保持穩定，並將開始下降。80%的住院病例，都屬於未打疫苗群體，兒童因新冠感染而人院的比率非常低。大部分新冠確診病例，尤其是已經接種疫苗及加強劑的人士，症狀都屬於輕微或無明顯症狀。

目前市內一共接種超過45萬劑加強劑。所有符合資格居民中，約63%已經接種新加強劑。65歲以上長者中，81%已經接種加強劑。

現階段全市檢測需求為疫情以來之最。高峰期每日採集1萬4500個樣本進行檢測。衛生局向社區合作夥伴派發快速檢測盒，東華醫院收到3000個，其中部分將派發給市聯合校區內的散房家庭。

若出現症狀、成為密切接觸者或欲結束強制隔離，請即時進行檢測。首先致電您的家庭醫生尋求支援，疫苗預約、檢測資訊、強制隔離及檢疫隔離轉介及指引，請致電新冠應變中心 628-217-6101。

更多服務包括食物、賬單援助或其他社會服務，可瀏覽網站 st.gov/topics/coronavirus-covid-19。東華醫院春節期間照常提供疫苗接種及病毐檢測服務；若有新冠肺炎相關問題，包括資訊、檢測、疫苗及護理，亦可諮詢東華醫院電話：628-228-2828。