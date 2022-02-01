我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布林肯賀虎年 承諾持續推進和平繁榮未來

美5歲以下兒童 最快2月底可接種輝瑞／BNT疫苗

華人新春歡聚 衛生局發建議：勿忘防疫

記者李怡／舊金山報導
衛生局提醒華裔社區居民，新春佳節勿忘防疫。（記者李怡／攝影）
衛生局提醒華裔社區居民，新春佳節勿忘防疫。（記者李怡／攝影）

舊金山公衛局發布指南提醒華裔居民，在農曆新年到來之際，闔家歡聚的同時，要謹防新冠病毒的傳播，做好防疫避疫的準備和措施。現階段舊金山面對的新冠肺炎趨勢是，最高峰已過，新增感染病例已經大幅下降，但疫情仍保持在高位。衛生局發布「節日期間遠離新冠保持安全的建議」，為華裔居民在慶祝節日期間，提供保護自己和他人遠離新冠病毒的指南。

安全指南強調，戶外聚會相對安全。新冠肺炎最大的傳播風險是沒有良好通風的室內。戶外有遮蔽的狀況下聚會是允許的，只要是75%的區域是面向戶外開放的，但戶外群聚也要遵守其他安全指引。

縮小聚會規模：限制群聚不可超過三戶人家。居住在不同家庭的人們，在同一時間同一空間聚在一起，新冠病毒傳播的風險就會增加。

縮短聚會時間：限制群聚不超過2小時，群聚的時間越長，新冠病毒傳播風險就越大。根據加州的衛生命令，群聚不得超過2小時。

同一固定群體: 不要參加太多和不同戶人家的聚會，和越多與您不同住一起人士接觸，新冠病毒傳播的風險就越大。衛生局不建議參加許多不同家庭的聚會。若您在節日期間參加一些聚會，請盡量保持和同一組人員。

金山衛生官員稱，由於Omicron病毒變種極具傳染性，目前無法完全預防感染病例，但疫苗能預防重症、住院及死亡病例。在此時應更加注意，保護最弱勢的人群，以及受疫情打擊最嚴重的社區。

Omicron病毒變種傳染性高，但重症率較低，新冠疫苗以及加強劑對預防重症及死亡個案非常有效。多重保護，包括口罩、檢測、通風以及限制聚會人數等，在高傳染率期間可發揮作用，尤其接種疫苗能挽救生命，並有助醫院保持有足夠床位。官員表示，新冠病毒會繼續存在並可能出現新變種。

舊金山市內住院率保持穩定，並將開始下降。80%的住院病例，都屬於未打疫苗群體，兒童因新冠感染而人院的比率非常低。大部分新冠確診病例，尤其是已經接種疫苗及加強劑的人士，症狀都屬於輕微或無明顯症狀。

目前市內一共接種超過45萬劑加強劑。所有符合資格居民中，約63%已經接種新加強劑。65歲以上長者中，81%已經接種加強劑。

現階段全市檢測需求為疫情以來之最。高峰期每日採集1萬4500個樣本進行檢測。衛生局向社區合作夥伴派發快速檢測盒，東華醫院收到3000個，其中部分將派發給市聯合校區內的散房家庭。

若出現症狀、成為密切接觸者或欲結束強制隔離，請即時進行檢測。首先致電您的家庭醫生尋求支援，疫苗預約、檢測資訊、強制隔離及檢疫隔離轉介及指引，請致電新冠應變中心 628-217-6101。

更多服務包括食物、賬單援助或其他社會服務，可瀏覽網站 st.gov/topics/coronavirus-covid-19。東華醫院春節期間照常提供疫苗接種及病毐檢測服務；若有新冠肺炎相關問題，包括資訊、檢測、疫苗及護理，亦可諮詢東華醫院電話：628-228-2828。

檢測 疫苗 疫情

上一則

華埠醒獅鬧新春 也為選舉助陣

延伸閱讀

峰迴路轉 中華代表團要參加北京冬奧開閉幕式

峰迴路轉 中華代表團要參加北京冬奧開閉幕式
華郵：美5歲以下兒童 最快2月底可接種輝瑞／BNT疫苗

華郵：美5歲以下兒童 最快2月底可接種輝瑞／BNT疫苗
世界整點快訊╱華人三代拒打疫苗「與世隔絕」孩子不上學 大人辭工作

世界整點快訊╱華人三代拒打疫苗「與世隔絕」孩子不上學 大人辭工作
Omicron＝日常？全球防疫鬆綁 被迫接受病毒常態化

Omicron＝日常？全球防疫鬆綁 被迫接受病毒常態化
彩虹飲食法提升免疫力 防疫、防癌、抗氧化

彩虹飲食法提升免疫力 防疫、防癌、抗氧化

熱門新聞

安樂居特別邀請舊金山殘障人士及長者服務部申請部門主任楊錦全，講解如何申請糧食劵。特別提及，糧食劵可在某些農夫市場購物，有一定的優惠。（視頻截圖）

拿白卡去世後房產會被政府收走？專家教這招可避免

2022-01-26 02:00
發生搶案後，聖他克拉拉縣警局派出多輛警車到場調查。（唐孝先提供）

北加華人區庫比蒂諾 華美銀行停車場發生搶案

2022-01-25 20:10
副總統賴清德（左）在返台之前終於吃到美西名產「In-N-Out Burger」。圖／取材自賴清德臉書

即將離開舊金山 賴清德終於吃到In-N-Out漢堡

2022-01-29 17:52
北加屋崙劫匪，在光天化日之下闖入華人餐廳持槍搶劫。（馬作林供圖）

「錢拿走 槍口別對人」奧克蘭80歲米粉店老闆 鎮靜對劫匪

2022-01-23 18:28
凱芯文教基金會創辦人嚴惠如（Lulu Roberts）認為零至三歲的孩子是最能建立自信心與學習的年齡層，因此認真尋找各種華文資源，並創立圖書館。（記者江碩涵／攝影）

矽谷媽媽創華人親子共享圖書館 傳承文化聯繫更多家庭

2022-01-27 22:58
舊金山華埠散房住戶居住空間狹小，無處躱避Omicron病毒。（本報檔案照）

Omicron肆虐 金山華埠散房住戶「難隔離、無處躲」

2022-01-27 00:25

超人氣

更多 >
3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源

3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源
林志玲47歲高齡產子 狂登日本熱搜 網喊：小孩基因太強

林志玲47歲高齡產子 狂登日本熱搜 網喊：小孩基因太強
全國實體銀行倒閉數創新高 加州倒閉數量登全國榜首

全國實體銀行倒閉數創新高 加州倒閉數量登全國榜首
對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話

對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話
主播媽媽連線孩子鬧脾氣 全美數千萬網友共鳴

主播媽媽連線孩子鬧脾氣 全美數千萬網友共鳴