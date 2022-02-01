華埠醒獅鬧新春 也為選舉助陣

幾代華人家庭正在登記成選民和積極參與投票。 （圖片由華裔/亞裔選民拓展工作組）

舊金山 市華裔／亞裔選民拓展工作組和華裔民主黨協進會，周日在華埠花園角廣場，舉辦舞獅表演和分發新年利是，向市民拜年，鼓勵華人 踴躍參與2月15日的選舉投票 ，用選票表達自己的聲音。

華裔／亞裔選民拓展工作組媒體聯絡人徐安 (Ann Hsu) 說道，本次活動是為了慶祝舊金山市近代史上最成功的一場華人選民登記活動。她說，「我們的社區已被激活，幾代華人家庭正在登記成選民和積極參與投票。」上至九十多歲的祖父母和孩子的家長，下至剛剛年滿18歲的新一批合格選民，都註冊了做選民，值得慶祝，也應繼續努力，讓舊金山市的民選官員和整個城市都聽到華人社區的聲音。華人社區也應該勇敢發聲，爭取自己的權益。

Ann Hsu說，本次特別選舉的提前投票已從上周開始。到目前全市華人選民的投票率為11.3%，明顯高於7.8%的整體選民投票率。自12月中旬以來，工作組的義工在不到六周的時間內登記了430名新選民，其中330名是首次登記的公民選民，另有100名是有資格在市教育委員會選舉中投票的非公民家長。從現在直到2月15日選舉日，工作組義工每天都會在全市十幾個超市門口繼續為華裔／亞裔做選民登記，並鼓勵選民去投票。

美國公民可以在https://sfelections.sfgov.org進行網上登記。符合條件的非公民可以從https://tinyurl.com/noncitizenform下載特別登記表，列印並填好後在1月31日前免費郵寄出去。

從2月1日起，要登記的選民必須到市政廳地下室的選舉中心登記，同時進行投票。或者在選舉日當天去任何選舉站同時登記和投票。選民郵寄投票，可以在2月15日之前將選票免費寄出或放到全市各地的投票箱裡，或者在2月15日選舉日拿到任何選舉站投遞。舊金山市2月15日特別選舉的投票內容包括：罷免三名教育委員、舊金山市估值官、17區加州眾議員初選。