布里德上網秀照片助威 49人隊惜敗

布里德臉書貼出以前觀賽照片，替49人隊加油。（取自布里德臉書）

舊金山 49人隊30日下午在南加州SoFi球場，對戰洛杉磯 公羊隊，爭奪國聯冠軍。雖然舊金山的球迷期待熱切，不過在激烈爭戰之後，舊金山49人隊最終以17對20的比分，輸掉了這場重要戰役。公羊隊將在超級盃 中面對辛辛那提孟加拉虎隊。

公羊隊在第四節時，克服了10分的差距，由四分衛塔福德以及接球手庫普推動，在比賽中兩次觸地得分。

由於這場比賽的勝利，公羊隊將自2018賽季以來首次重返超級盃。公羊隊本賽季前兩場對陣49人隊的比賽失利，他們將對戰周日擊敗堪薩斯城隊贏得A.F.C的辛辛那提孟加拉虎隊。

由於超級盃也將在加州的英格爾伍德SoFi體育場舉行，因此公羊隊將擁有主場優勢。

這次的比賽球員競爭激烈以外，球迷與觀眾的熱情程度也是兩隊較量的指標之一，許多灣區的球迷都專程南下觀戰，舊金山市長布里德（London Breed）也在社交媒體上，貼出她之前現場觀看49人比賽的照片，以表支持。公羊對曾在1994年時搬出洛杉磯到密蘇里州的聖路易斯，直到2016年時才又搬回洛杉磯，因此一般認為，公羊隊較為缺少在地深耕的球迷基礎。