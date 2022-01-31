安全慶中國新年 聖他克拉拉縣籲聚餐少人、時間短

縣府建議，在聚會之前最好先最檢測。（記者李榮／攝影）

農曆新年是華人傳統上最重要的節日，也是親友聚會的日子，不過新冠肺炎 疫情依舊，變種病毒Omicron的傳染力驚人，也讓大家必須在今年聚會之前更要小心。聖他克拉拉縣衛生局提醒，農曆新年聚會，時間最好縮短、聚會人數減少，並且盡量選在戶外，同時聚會者應該先進行篩檢。如果有身體不適，就算是輕症，也不要聚會。

聖他克拉拉縣衛生局指出，在疫情之下，許多人可能會猶豫跟家人朋友相聚慶祝到底安不安全。其實，最安全的聚會還是在戶外，並最好縮短時間，如果能盡量與少數且固定的團體聚會更好。聚會時盡量大家都戴面罩，保持距離並且實施其他安全措施。

縣府特別提醒，在新冠肺炎傳播力強大的情況之下，如果民眾有身體不適，則千萬不要再去參加聚餐，留在家裡並且趕緊去檢測 。若決定要去聚餐，則最好是在聚餐前大家都能先做檢測，確保陰性。聚餐時，場地也盡量選擇空氣流通的地方，畢竟在不通風的情況下病毒容易傳播。

聖縣府也指出，雖然農曆新年是傳統聚會的節慶時節，不過聚會最好還是人數減少比較好、時間也盡量不要太長。同時，在聚會前，也最好確認每個參加的人都已經接種了新冠肺炎的疫苗 與加強針。

目前五歲以上者都可以接種新冠肺炎疫苗。不過有部分民眾還在觀望，沒有讓小孩打疫苗。聖他克拉拉府指出，儘管與成人相比，兒童的新冠肺炎病毒感染症狀通常比較輕微，但病毒還是有可能讓兒童患重病、導致兒童住院。而且，在某些情況下，兒童可能會遇到嚴重的併發症，甚至死亡。

縣府表示，家長和法定監護人都可以預約，或找到方便免預約地點為小孩子接種新冠肺炎疫苗。5到11歲兒童的疫苗劑量較少，兒童的疫苗是專門為兒童配製，且經過科學實驗。根據聯邦指引，專為年長患者準備的疫苗供應不能用於此較年輕的年齡族群。建議有疑慮的家庭，可以先諮詢家庭醫生或藥局。