金山去年用藥過量死亡數降 專家：仍不樂觀

新近數據顯示，舊金山 2021年間死於意外過度用藥人數為650人，比2020年減少約60人，不過專家表示，情形仍不容樂觀。2020年新冠疫情 爆發，包括舊金山在內，許多美國地區均採用居家隔離，民眾在隔離情況下，許多有過度用藥問題民眾無法得到適當醫療照顧，死亡人數大幅飆高。

舊金山市府去年警覺到問題嚴重，展開各項防治措施，結果稍微改善了此公共健康大危機。然專家認為，這並不表示美國社區已度過用藥過度危機。

舊金山行為健康服務部主任顧林斯醫師 (Dr. Hillary Kunins) 指出，專家對處理整個過度用藥問題仍在摸索中，他們採用一些有效性防治措施，另外也推出一些新防治辦法。

專家新近分析發現，新冠疫情爆發時，政府採用居家隔離政策，反而引爆用藥過度問題。從2020年3月到2021年2月政府嚴格採用居家隔離期間，舊金山每個月平均有64人死於過度用藥。從2021年3月到12月，政府放寬隔離措施時，每個月死亡人數降至51人。根據聯邦疾病防治中心 (CDC) ，美國全國情形與舊金山類似。

研究顯示，新冠疫情高峰期間，許多處理相關問題機構不是減少服務時間，就是全面關閉，此乃引發過度用藥死亡人數急速飆高主因。根據這些機構，許多有藥物用量過度問題的懷孕婦女與服刑期間民眾，疫情間不再前往醫護機構接受治療。

另外有80%醫療機構表示，政府宣布居家隔離政令之後，遠程購藥(telemedicine) 情形愈為普遍，除了遠程購藥外，愈來愈多民眾採用遠程看診，許多醫師也使用視訊服務開處方。在這種情況下，民眾也更容易取得美沙酮

(Methadoen，一種類鴉片藥物，與嗎啡類似) ，民眾甚至可以在不用親自看診情況下取得這種強烈鴉片類藥物。

專家指出，從新冠疫情所學到的經驗，醫護人員更加認識如何處理過度用藥問題。舊金山已取消線上服務，醫護人員必須親自治療藥物用量過度的病患。舊金山行為健康部門同時擴大芬太尼測試計畫。

顧林斯醫師表示，新冠疫情與其引發的副作用並非舊金山藥物用量過度致死唯一因素。新冠疫情爆發前，社區死於超量使用合成性類鴉片藥物芬太尼(fentanyl)的人數不斷飆高。根據報導，芬太尼藥性比海洛因強50倍以上。

顧林斯說，2018年與2019年社區藥物用量過度情形大幅飆高，疫情爆發後，在政府居家隔離命令下，死於藥物用量過度人數飆高到700人以上，情況令人擔憂，過度用藥問題仍在繼續演進中，新冠疫情過後仍將繼續存在，成為社區健全發展一大挑戰。