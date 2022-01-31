我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報稅單積案如山 IRS緩寄報稅通知

金山去年用藥過量死亡數降 專家：仍不樂觀

編譯組／灣區30日電

新近數據顯示，舊金山2021年間死於意外過度用藥人數為650人，比2020年減少約60人，不過專家表示，情形仍不容樂觀。2020年新冠疫情爆發，包括舊金山在內，許多美國地區均採用居家隔離，民眾在隔離情況下，許多有過度用藥問題民眾無法得到適當醫療照顧，死亡人數大幅飆高。

舊金山市府去年警覺到問題嚴重，展開各項防治措施，結果稍微改善了此公共健康大危機。然專家認為，這並不表示美國社區已度過用藥過度危機。

舊金山行為健康服務部主任顧林斯醫師 (Dr. Hillary Kunins) 指出，專家對處理整個過度用藥問題仍在摸索中，他們採用一些有效性防治措施，另外也推出一些新防治辦法。

專家新近分析發現，新冠疫情爆發時，政府採用居家隔離政策，反而引爆用藥過度問題。從2020年3月到2021年2月政府嚴格採用居家隔離期間，舊金山每個月平均有64人死於過度用藥。從2021年3月到12月，政府放寬隔離措施時，每個月死亡人數降至51人。根據聯邦疾病防治中心 (CDC) ，美國全國情形與舊金山類似。

研究顯示，新冠疫情高峰期間，許多處理相關問題機構不是減少服務時間，就是全面關閉，此乃引發過度用藥死亡人數急速飆高主因。根據這些機構，許多有藥物用量過度問題的懷孕婦女與服刑期間民眾，疫情間不再前往醫護機構接受治療。

另外有80%醫療機構表示，政府宣布居家隔離政令之後，遠程購藥(telemedicine) 情形愈為普遍，除了遠程購藥外，愈來愈多民眾採用遠程看診，許多醫師也使用視訊服務開處方。在這種情況下，民眾也更容易取得美沙酮

(Methadoen，一種類鴉片藥物，與嗎啡類似) ，民眾甚至可以在不用親自看診情況下取得這種強烈鴉片類藥物。

專家指出，從新冠疫情所學到的經驗，醫護人員更加認識如何處理過度用藥問題。舊金山已取消線上服務，醫護人員必須親自治療藥物用量過度的病患。舊金山行為健康部門同時擴大芬太尼測試計畫。

顧林斯醫師表示，新冠疫情與其引發的副作用並非舊金山藥物用量過度致死唯一因素。新冠疫情爆發前，社區死於超量使用合成性類鴉片藥物芬太尼(fentanyl)的人數不斷飆高。根據報導，芬太尼藥性比海洛因強50倍以上。

顧林斯說，2018年與2019年社區藥物用量過度情形大幅飆高，疫情爆發後，在政府居家隔離命令下，死於藥物用量過度人數飆高到700人以上，情況令人擔憂，過度用藥問題仍在繼續演進中，新冠疫情過後仍將繼續存在，成為社區健全發展一大挑戰。

疫情 舊金山 聯邦疾病防治中心

上一則

反仇亞集會 金山紀念被襲身亡泰翁 數百人遊行

下一則

布里德上網秀照片助威 49人隊惜敗

延伸閱讀

老虎雕像+外賣盒飯 舊金山灣區：特殊的春節記憶

老虎雕像+外賣盒飯 舊金山灣區：特殊的春節記憶
「迎好運虎 掃陰霾牛」中華公所于金山 盼新春止疫

「迎好運虎 掃陰霾牛」中華公所于金山 盼新春止疫

專家：冬奧閉環內防疫措施 有效確保涉奧人員安全

專家：冬奧閉環內防疫措施 有效確保涉奧人員安全
香港專家：疫情如海嘯 恐1至2萬長者染疫亡

香港專家：疫情如海嘯 恐1至2萬長者染疫亡
舊金山市長專欄／布里德拜年 允加強社區安全

舊金山市長專欄／布里德拜年 允加強社區安全

熱門新聞

安樂居特別邀請舊金山殘障人士及長者服務部申請部門主任楊錦全，講解如何申請糧食劵。特別提及，糧食劵可在某些農夫市場購物，有一定的優惠。（視頻截圖）

拿白卡去世後房產會被政府收走？專家教這招可避免

2022-01-26 02:00
北加屋崙劫匪，在光天化日之下闖入華人餐廳持槍搶劫。（馬作林供圖）

「錢拿走 槍口別對人」奧克蘭80歲米粉店老闆 鎮靜對劫匪

2022-01-23 18:28
發生搶案後，聖他克拉拉縣警局派出多輛警車到場調查。（唐孝先提供）

北加華人區庫比蒂諾 華美銀行停車場發生搶案

2022-01-25 20:10
副總統賴清德（左）在返台之前終於吃到美西名產「In-N-Out Burger」。圖／取材自賴清德臉書

即將離開舊金山 賴清德終於吃到In-N-Out漢堡

2022-01-29 17:52
科羅拉多大火，沿大索爾海岸的1號公路關閉。(美聯社)

北加山火 「世界最美」1號公路封鎖 大索爾居民急撤

2022-01-23 11:42
凱芯文教基金會創辦人嚴惠如（Lulu Roberts）認為零至三歲的孩子是最能建立自信心與學習的年齡層，因此認真尋找各種華文資源，並創立圖書館。（記者江碩涵／攝影）

矽谷媽媽創華人親子共享圖書館 傳承文化聯繫更多家庭

2022-01-27 22:58

超人氣

更多 >
2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲

2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲
賭城驚傳6車連環撞 9死

賭城驚傳6車連環撞 9死
影／華航貨機在芝加哥機場失控打滑 影像曝光

影／華航貨機在芝加哥機場失控打滑 影像曝光
林志玲除夕當媽 順產曝喜悅：終於盼來小天使

林志玲除夕當媽 順產曝喜悅：終於盼來小天使
封面故事／孫女「發現」東方居禮夫人吳健雄

封面故事／孫女「發現」東方居禮夫人吳健雄