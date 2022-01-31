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因疫停辦2年 金山華埠「花市街會」回歸慶虎年

記者李怡 / 舊金山報導
布里德說道，自疫情以來，華埠經濟遭受重創，是大家的團結努力不放棄，讓華埠又回歸了喜慶熱鬧的氣氛。（記者李怡/攝影）
布里德說道，自疫情以來，華埠經濟遭受重創，是大家的團結努力不放棄，讓華埠又回歸了喜慶熱鬧的氣氛。（記者李怡/攝影）

舊金山華埠傳統的迎新春活動「花市街會」，在因疫情停辦兩年後，本周末隆重回歸。1月30日，市長布里德與多位市議員、華埠社區僑領一起，到場向華埠商戶拜年，向前來參加的遊客和居民揮手致意，對大家表達虎年新春的問候和祝福。花市現場歡樂熱鬧，為疫情下的華埠增添節喜慶和活力。

市長布里德、市議員佩斯金、楊馳馬、陳詩敏、市府律師邱信福、估值官郭華健、警察局副局長拉薩、消防局長Jeanine Nicholson、地檢官博徹思、州參議員威善高及華埠社區領袖，出席虎年華埠花市街會開幕儀式。

布里德說道，「自疫情以來，華埠經濟遭受重創，是大家的團結努力不放棄，讓華埠又回歸了喜慶熱鬧的氣氛。今天的活動拉開了舊金山市慶祝農曆新年的序幕，過了花市街會，還有將於2月19日舉行的花車巡遊。她說，這是華埠經濟、舊金山經濟重啟的時刻，也是大家一起再出發的關鍵時候。希望大家支持本地消費，支持華埠商戶。」

今年的花市攤位，除了各大公共服務機構參加展出之外，還有新年裝飾、年節花藝、生活日常用品、中華傳統食品、口罩等防疫用品展出銷售。

舞獅表演引無數居民駐足拍照。（記者李怡/攝影）
舞獅表演引無數居民駐足拍照。（記者李怡/攝影）

舊金山華埠將於2月1日起推出慶新春迎虎年系列慶祝活動，包括花市、社區街會、農曆新年大巡遊。雖然，今年花市的攤位和訪客，與疫情之前相比還有差距，但熙攘的人群、熱鬧的場面也是自疫情爆發兩年來難得一見的大場面。

華埠商戶代表馬為民的介紹，華埠終於再現了往日的熱鬧和繁華。昔日的華埠又開始回來了。過去兩年華埠的冷清一是因為疫情的原因，二是因大家都擔心華埠的治安問題而不敢前來。通過虎年年宵節，讓更多的市民來體驗和了解華埠，期待這是一個好的開始。

華埠終於再現了往日的熱鬧。（記者李怡／攝影）
華埠終於再現了往日的熱鬧。（記者李怡／攝影）

華埠 疫情 舊金山

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