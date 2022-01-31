泰華裔男金山市政廳遇襲 被罵「愚蠢亞洲人」

農曆新年前夕，一名泰華裔男子在舊金山 市政廳遭人襲擊，歹徒口出種族歧視 惡言。更不幸的是，這是受害人不到三年內再度於舊金山遭人攻擊。舊金山2021年仇亞犯罪或事件比2020年大幅增加567%。警方目前正調查此案。

受害人不願透露全名，只稱自己為傑西 (Jesse) 。他上個星期五前往舊金山市政廳領取結婚證書，返回日本城住家途中，遭人攻擊。由於這是傑西第二次遭人攻擊，事件發生後，他一直生活在恐懼中。

他說，歹徒先揍他耳朵，高喊：「愚蠢的亞洲人！」(stupid Asian)，然後向他索錢，並且將他的手機摔在地上，然後又揍他的眼睛部位。事件發生隔日，傑西右眼腫漲，眼部瘀青顏色更為深濃。傑西說，他目前的視力有時模糊不清。

這是傑西近幾年來第二度遭人武力攻擊。2019年生日當天，傑西在舊金山Market Street 的一家Safeway 超市前遭人用刀刺傷，幸好傷勢不嚴重，不過對他的心理產生恐懼影響。

傑西接受訪問時表示，他現在感覺2019年遭刺的恐懼心理油然復發。他只是想過正常生活，走在街上時不用害怕，他無法理解為什麼有這種仇恨犯罪事端。傑西同時提醒亞裔 提高警覺。