我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報稅單積案如山 IRS緩寄報稅通知

反仇亞集會 被襲身亡泰翁之女：為亞裔長者討回正義

編譯組／30日電
舊金山一名84歲的泰國裔男性塔納帕克迪，遭遇襲擊身亡。（本報檔案照，視頻截圖）
舊金山一名84歲的泰國裔男性塔納帕克迪，遭遇襲擊身亡。（本報檔案照，視頻截圖）

亞裔仇恨犯罪組織30日晚間在舊金山、紐約、亞特蘭大、費城、芝加哥以及洛杉磯聯合舉辦活動，要求美國政府重視目前社會上的仇亞歧視問題，同時討論如何處理亞裔被視為美國社會的「永久外國人」(forever foreigner) 的不公平待遇。

參與舊金山抗議活動人士馬當努絲·塔納帕克迪 (Monthanus Ratanapakdee) 是泰裔，任舊金山聯合學區的食品安全檢驗師。馬當努絲出生於泰國，現年49歲。她在父親塔納帕克迪 (Vicha Ratanapakdee) 鼓勵下，移民來到美國。然而父親塔納帕克迪去年此時行走在舊金山街頭時，不幸遭人攻擊死亡，享年84歲。

馬當努絲說，她的父親是仇恨亞裔事件受害人之一。她參與30日在舊金山舉行的示威活動，她說，父親不幸遇害前一個晚上，兩人還在她舊金山的住家看電視新聞，看完新聞後，互道晚安。父親回到他的住所，沒想到隔天上午即傳來父親在舊金山街頭遇害的噩耗。

馬當努絲說，在她的心目中，父親永遠是一個面帶笑容、戴著一副眼鏡、溺愛孫子的慈祥長者。每當想到父親模樣與不幸遭遇，她就覺得自己必須發聲，為遭受迫害、殺害的亞裔民眾，特別是亞裔長者討回正義。

殺害馬當努斯父親的兇嫌是案發時才19歲的非裔青年華森 (Antoine Watson)，他當時將馬當努絲84歲的父親打倒在地，兩天之後，這名泰裔長者不幸過世 。舊金山檢察長博徹思 (Chesa Boudin) 對華森提出謀殺控罪，然沒有提仇恨犯罪。馬當努絲對此極表不滿。

紐約市最近爆發40歲華裔女子高慧民 (Michelle Aylssa Ko) 被推下地鐵月台慘死事件，兇犯是疑有精神疾病的非裔Martial Simon，引起亞裔社區強烈抗議。另外去年亞特蘭大市爆發六名亞裔婦女死於當地按摩店的大屠殺事件。

30日，紐約與亞特蘭大的華裔社區亦舉行了示威活動，要求給予亞裔社區公義對待。

歧視亞裔問題，長久以來一直存在於美國社會中，2019年年底中國武漢爆發新冠疫情後，美國仇亞案件急劇飆高。根據「制止仇恨亞太裔」 (Stop AAPI Hate) 組織，他們從2020年3月到2021年9月，收到超過一萬件仇亞事件報告。

亞裔 舊金山 亞特蘭大

上一則

疫情流失千名學生 屋崙今年擬關閉10多所學校

下一則

反仇亞集會 金山紀念被襲身亡泰翁 數百人遊行

延伸閱讀

洛市紀念被殺泰裔翁 全國六大城市同步集會反亞裔仇恨

洛市紀念被殺泰裔翁 全國六大城市同步集會反亞裔仇恨
老虎雕像+外賣盒飯 舊金山灣區：特殊的春節記憶

老虎雕像+外賣盒飯 舊金山灣區：特殊的春節記憶
2原因奏效 灣區新冠檢測壓力終獲舒緩

2原因奏效 灣區新冠檢測壓力終獲舒緩
舊金山市長專欄／布里德拜年 允加強社區安全

舊金山市長專欄／布里德拜年 允加強社區安全
球迷周末湧金山看比賽 官員籲酒吧做好防疫

球迷周末湧金山看比賽 官員籲酒吧做好防疫

熱門新聞

安樂居特別邀請舊金山殘障人士及長者服務部申請部門主任楊錦全，講解如何申請糧食劵。特別提及，糧食劵可在某些農夫市場購物，有一定的優惠。（視頻截圖）

拿白卡去世後房產會被政府收走？專家教這招可避免

2022-01-26 02:00
北加屋崙劫匪，在光天化日之下闖入華人餐廳持槍搶劫。（馬作林供圖）

「錢拿走 槍口別對人」奧克蘭80歲米粉店老闆 鎮靜對劫匪

2022-01-23 18:28
發生搶案後，聖他克拉拉縣警局派出多輛警車到場調查。（唐孝先提供）

北加華人區庫比蒂諾 華美銀行停車場發生搶案

2022-01-25 20:10
副總統賴清德（左）在返台之前終於吃到美西名產「In-N-Out Burger」。圖／取材自賴清德臉書

即將離開舊金山 賴清德終於吃到In-N-Out漢堡

2022-01-29 17:52
科羅拉多大火，沿大索爾海岸的1號公路關閉。(美聯社)

北加山火 「世界最美」1號公路封鎖 大索爾居民急撤

2022-01-23 11:42
凱芯文教基金會創辦人嚴惠如（Lulu Roberts）認為零至三歲的孩子是最能建立自信心與學習的年齡層，因此認真尋找各種華文資源，並創立圖書館。（記者江碩涵／攝影）

矽谷媽媽創華人親子共享圖書館 傳承文化聯繫更多家庭

2022-01-27 22:58

超人氣

更多 >
2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲

2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲
賭城驚傳6車連環撞 9死

賭城驚傳6車連環撞 9死
影／華航貨機在芝加哥機場失控打滑 影像曝光

影／華航貨機在芝加哥機場失控打滑 影像曝光
林志玲除夕當媽 順產曝喜悅：終於盼來小天使

林志玲除夕當媽 順產曝喜悅：終於盼來小天使
封面故事／孫女「發現」東方居禮夫人吳健雄

封面故事／孫女「發現」東方居禮夫人吳健雄