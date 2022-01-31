反仇亞集會 被襲身亡泰翁之女：為亞裔長者討回正義

舊金山一名84歲的泰國裔男性塔納帕克迪，遭遇襲擊身亡。（本報檔案照，視頻截圖）

反亞裔 仇恨犯罪組織30日晚間在舊金山 、紐約、亞特蘭大 、費城、芝加哥以及洛杉磯聯合舉辦活動，要求美國政府重視目前社會上的仇亞歧視問題，同時討論如何處理亞裔被視為美國社會的「永久外國人」(forever foreigner) 的不公平待遇。

參與舊金山抗議活動人士馬當努絲·塔納帕克迪 (Monthanus Ratanapakdee) 是泰裔，任舊金山聯合學區的食品安全檢驗師。馬當努絲出生於泰國，現年49歲。她在父親塔納帕克迪 (Vicha Ratanapakdee) 鼓勵下，移民來到美國。然而父親塔納帕克迪去年此時行走在舊金山街頭時，不幸遭人攻擊死亡，享年84歲。

馬當努絲說，她的父親是仇恨亞裔事件受害人之一。她參與30日在舊金山舉行的示威活動，她說，父親不幸遇害前一個晚上，兩人還在她舊金山的住家看電視新聞，看完新聞後，互道晚安。父親回到他的住所，沒想到隔天上午即傳來父親在舊金山街頭遇害的噩耗。

馬當努絲說，在她的心目中，父親永遠是一個面帶笑容、戴著一副眼鏡、溺愛孫子的慈祥長者。每當想到父親模樣與不幸遭遇，她就覺得自己必須發聲，為遭受迫害、殺害的亞裔民眾，特別是亞裔長者討回正義。

殺害馬當努斯父親的兇嫌是案發時才19歲的非裔青年華森 (Antoine Watson)，他當時將馬當努絲84歲的父親打倒在地，兩天之後，這名泰裔長者不幸過世 。舊金山檢察長博徹思 (Chesa Boudin) 對華森提出謀殺控罪，然沒有提仇恨犯罪。馬當努絲對此極表不滿。

紐約市最近爆發40歲華裔女子高慧民 (Michelle Aylssa Ko) 被推下地鐵月台慘死事件，兇犯是疑有精神疾病的非裔Martial Simon，引起亞裔社區強烈抗議。另外去年亞特蘭大市爆發六名亞裔婦女死於當地按摩店的大屠殺事件。

30日，紐約與亞特蘭大的華裔社區亦舉行了示威活動，要求給予亞裔社區公義對待。

歧視亞裔問題，長久以來一直存在於美國社會中，2019年年底中國武漢爆發新冠疫情後，美國仇亞案件急劇飆高。根據「制止仇恨亞太裔」 (Stop AAPI Hate) 組織，他們從2020年3月到2021年9月，收到超過一萬件仇亞事件報告。