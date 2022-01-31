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遭詐騙200億失業救濟金 加州就業發展局2年換3局長

編譯組／綜合報導
陷入困境的加州就業發展局，兩年多來已出現三名主管。（EDD網站）
陷入困境的加州就業發展局，兩年多來已出現三名主管。（EDD網站）

加州政府被詐騙200億失業救濟金鉅款，到底誰該負責？現在這個陷入困境的部門，將在兩年內迎來第三位局長。

加州就業發展局（Employment Development Department，EDD）局長沙恩茲（Rita Saenz）在上任一年左右，於28日辭職。自2020年以來擔任該部門副局長法里亞斯（Nancy Farias）將接任局長一職，年薪20萬4613元。

就業發展局是州府勞工廳屬下的單位，該廳前任廳長華裔蘇維思，在大規模詐騙案爆發後，卻高升聯邦勞工部副部長。而州長紐森則打敗罷免投票的嘗試，繼續保住官位。看來這次加州痛失200億鉅款的責任，得州府二級機關的首長獨自承擔。

沙恩茲曾在2000年代初期，領導加州社會服務局（California Department of Social Services，CDSS），且曾是全錄公司（Xerox Corp）高管，由於加州就業發展局長期受到詐欺與延遲付款困擾，沙恩茲於2021年臨危受命領導該部門。

新冠肺炎疫情發生，加州州長紐森（Gavin Newsom）發布全國第一個全州範圍居家避疫令（stay-at-home）後，負責申請失業救濟金的該部門不堪重負。

自那時以來，該部門收到2640萬份失業救濟金申請，支付1800億元。然其中約有200億元被詐騙，支付給冒充監獄囚犯等詐欺者，其中甚至出現聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）也被冒名詐騙加州政府寄送支票的案例。

身為EDD主管，沙恩茲試圖實施加州審計長的21項建議，到目前為止，該部門已實施其中五項，其餘則處於不同的實施階段。在宣布辭職備忘錄中，沙恩茲說，她只計畫在該部門一段時間。

她在該部門發布的新聞稿中說，「我為去年加州就業發展局實施的許多改革和計畫感到自豪。我相信法里亞斯有能力和實際經驗，保持這種積極模式。」

紐森稱讚沙恩茲是「堅定的領導者」，稱其領導「部門重要改革，更好的替加州勞工服務，防止詐欺並追究不良行為者。」

近期該部門發現另一宗詐欺計畫，詐騙者冒充醫師欺騙加州官員，向他們簽發殘疾檢查。該部門凍結與2萬7000多名醫師相關，約34萬5000宗索賠申請。本週早些時候，該部門宣布其中98%索賠案屬於詐欺。

然而，該部門也確實凍結了一些遇到困難的合法索賠人權益。

一直是該部門直言不諱批評者，佛瑞斯諾（Fresno）共和黨眾議員帕特森（Jim Patterson）說，「EDD一直努力淡化，它們近期在防止殘疾索賠申請中出現詐欺行為方面的失敗，州長需讓一位有勇氣的人負責該部門，做出必要改變。」

加州 詐欺 詐騙

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