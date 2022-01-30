Theranos案荷姆斯最終量刑 專家分析2關鍵：可能判8年

荷姆斯與丈夫埃文斯共同走出聖荷西聯邦法院。（記者王子涵／攝影）

震驚全美的「滴血吸金」詐騙 案宣判已經過去了近一個月的時間，然而對於案件女主人公、Theranos驗血公司創辦人荷姆斯 （Elizabeth Holmes）的討論似乎並沒有停止。儘管被判四項欺詐罪名成立，各罪名刑期疊加最高可達80年，但是仍有不少法律專家認為，荷姆斯的最終量刑仍然是個未知數。

荷姆斯會被關進監獄 嗎？又能被關幾年呢？或許到9月26日宣判之前，人們不會得到答案。

法律賦予了法官在量刑中擁有很大的自由裁量權，可以通過查閱法官的判決歷史來大致猜測這名法官對於同一類型案件的基本態度。

荷姆斯案法官達維拉（Edward Davila）曾處理了七宗當地的商業詐騙案件。七名被告人都被送進了監獄，刑期從6個月至10年不等。比如涉及金額最高的投資經理格林格（John Geringer）案，他蒙蔽客戶，使之損失近5000萬元。唯一女性被告博內利（Tara Bonelli）因騙取客戶300多萬元，而被判處三年。

荷姆斯案所涉及的經濟損失高達1.44億元，是這幾起案件遠遠不及的。在美國歷史上著名的詐騙案中，巨型龐氏騙局的被告馬多夫（Bernie Madoff）因領導詐騙650億元而被判處150年。與本案相近的工業品巨頭泰科公司（Tyco）前首席執行官科茲洛夫斯基（Dennis Kozlowski）因盜竊近1億元，於2005年被判處8至25年監禁。

法律分析家、前舊金山檢察官哈根（Michele Hagan）指出，達維拉的判決紀錄表明，他量刑的標準比量刑準則建議的時間要短。

哈根表示，荷姆斯並沒有主動認罪，所以根據量刑準則她不會因此得到減刑。反而她在審判期間竭力為自己辯護，「她有七天的時間在證人席上認罪，但是她沒有。」哈根說。

哈根預測，根據量刑準則荷姆斯可能會被判處11年至14年的刑期。如果達維拉遵循比量刑準則少30%的「習慣」，她的刑期大致在8年左右。

然而，一個場外因素可能會被納入到大法官達維拉的考量範圍內，也是最有可能翻轉最終判決的變量，那就是去年7月剛剛出生的荷姆斯的兒子埃文斯（William Evans）。

史丹福大學法律教授韋斯伯格（Robert Weisberg）說：「如果達維拉基於高額的詐騙金額而判處荷姆斯12年，她將很難推翻這一點。不過她是一個年輕孩子的母親，我不認識為她會得到這樣的結果。」

韋斯伯格表示，這將是十分艱難的判罰。儘管親情關係不在量刑的考量範圍之內，不過他推測達維拉會因此而適當減刑。「如果得到減刑，達維拉會給出一個精細的解釋。」