球迷周末湧金山看比賽 官員籲酒吧做好防疫

兼顧防範Omicron， 舊金山預備迎接周末人潮。圖為大通中心 （美聯社）

舊金山 在這個周末非常繁忙，有多項計畫好的活動將紀念農曆新年的開始。布魯克林籃網隊將在大通銀行中心對陣勇士隊；人們會去就近的酒吧觀看49人隊和公羊隊之間的NFC冠軍賽。預計到人群會聚集在一起。該市的衛生部門正在敦促每個人保持警惕，因為Omicron 仍未消失。

Harry's Bar酒吧已經準備好迎接周日49人隊的大賽以及隨之而來的人群，他們為常客保留了一些步行空間，並在室內和室外設置了電視，給粉絲們提供安全的空間。「我們將擴大室外座位區，我從當地的一個聚會租賃公司額外租了40把椅子，所以會在外面盡可能多地容納更多的人」，經理約翰遜（Charles Johnson）說。

他們不久前升級了暖通空調系統，也在遵循市政府關於口罩 和疫苗接種的規定。「我們確實繼續在對所有東西進行消毒，我們自己製作消毒劑，對桌子、菜單以及座位之間的所有東西進行消毒」，約翰遜說。

舊金山公共衛生局COVID工作組的醫學聯合負責人默瑟（Mary Mercer）說，人們在聚會的方式上仍然需要小心。她說：「儘管舊金山現在正處於Omicron感染潮的下坡路，但病例數依然很高，因此層層保護到位非常重要。」

這些保護包括戴如N95或KN95的口罩、如果有症狀，要進行隔離和測試等。他們也想提醒大家，戶外聚會比室內更安全。

此外，在人們對農歷新年遊行的回歸倍感興奮的同時，組織者們則保持謹慎樂觀，並為期待中的人潮製定了相關規則。