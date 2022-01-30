我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／孫女「發現」東方居禮夫人吳健雄

俄烏持續緊繃 強生：英國派赴北約部隊、武器將翻倍

球迷周末湧金山看比賽 官員籲酒吧做好防疫

編譯組／舊金山29日電
兼顧防範Omicron， 舊金山預備迎接周末人潮。圖為大通中心 （美聯社）
兼顧防範Omicron， 舊金山預備迎接周末人潮。圖為大通中心 （美聯社）

舊金山在這個周末非常繁忙，有多項計畫好的活動將紀念農曆新年的開始。布魯克林籃網隊將在大通銀行中心對陣勇士隊；人們會去就近的酒吧觀看49人隊和公羊隊之間的NFC冠軍賽。預計到人群會聚集在一起。該市的衛生部門正在敦促每個人保持警惕，因為Omicron仍未消失。

Harry's Bar酒吧已經準備好迎接周日49人隊的大賽以及隨之而來的人群，他們為常客保留了一些步行空間，並在室內和室外設置了電視，給粉絲們提供安全的空間。「我們將擴大室外座位區，我從當地的一個聚會租賃公司額外租了40把椅子，所以會在外面盡可能多地容納更多的人」，經理約翰遜（Charles Johnson）說。

他們不久前升級了暖通空調系統，也在遵循市政府關於口罩和疫苗接種的規定。「我們確實繼續在對所有東西進行消毒，我們自己製作消毒劑，對桌子、菜單以及座位之間的所有東西進行消毒」，約翰遜說。

舊金山公共衛生局COVID工作組的醫學聯合負責人默瑟（Mary Mercer）說，人們在聚會的方式上仍然需要小心。她說：「儘管舊金山現在正處於Omicron感染潮的下坡路，但病例數依然很高，因此層層保護到位非常重要。」

這些保護包括戴如N95或KN95的口罩、如果有症狀，要進行隔離和測試等。他們也想提醒大家，戶外聚會比室內更安全。

此外，在人們對農歷新年遊行的回歸倍感興奮的同時，組織者們則保持謹慎樂觀，並為期待中的人潮製定了相關規則。

舊金山 口罩 Omicron

上一則

中美應在經濟發展和國家安全方面建立平衡關係

下一則

舊金山市長專欄／布里德拜年 允加強社區安全

延伸閱讀

日本佐渡金山申遺 南韓促停止：曾強徵韓籍勞工

日本佐渡金山申遺 南韓促停止：曾強徵韓籍勞工
舊金山衛生局：染疫高峰已過 但仍在高位

舊金山衛生局：染疫高峰已過 但仍在高位
舊金山仇恨亞太裔犯罪 去年增567%

舊金山仇恨亞太裔犯罪 去年增567%
維州檢察長：公立大學不准強制打疫苗

維州檢察長：公立大學不准強制打疫苗
冬奧嚴防疫 僅聖火傳遞人員可暫時免戴口罩

冬奧嚴防疫 僅聖火傳遞人員可暫時免戴口罩

熱門新聞

安樂居特別邀請舊金山殘障人士及長者服務部申請部門主任楊錦全，講解如何申請糧食劵。特別提及，糧食劵可在某些農夫市場購物，有一定的優惠。（視頻截圖）

拿白卡去世後房產會被政府收走？專家教這招可避免

2022-01-26 02:00
北加屋崙劫匪，在光天化日之下闖入華人餐廳持槍搶劫。（馬作林供圖）

「錢拿走 槍口別對人」奧克蘭80歲米粉店老闆 鎮靜對劫匪

2022-01-23 18:28
發生搶案後，聖他克拉拉縣警局派出多輛警車到場調查。（唐孝先提供）

北加華人區庫比蒂諾 華美銀行停車場發生搶案

2022-01-25 20:10
科羅拉多大火，沿大索爾海岸的1號公路關閉。(美聯社)

北加山火 「世界最美」1號公路封鎖 大索爾居民急撤

2022-01-23 11:42
這波Omicron病毒傳染性極高，許多人開始搶購N95口罩，卻不懂得如何使用。（記者江碩涵／攝影）

民眾搶用N95口罩 北加教授建議如何消毒再利用

2022-01-21 20:28
這波Omicron病毒傳染性極高，許多人開始搶購N95口罩，卻不懂得如何使用。（記者江碩涵／攝影）

民眾搶購N95口罩 淨化再用須小心 水洗、加熱都不行

2022-01-22 02:20

超人氣

更多 >
媽親下廚煮「奪命酸奶粥」 卻釀全家5口滅門慘劇

媽親下廚煮「奪命酸奶粥」 卻釀全家5口滅門慘劇
安以軒老公驚傳被捕 澳門警方明開記者會說明

安以軒老公驚傳被捕 澳門警方明開記者會說明
醉男強吻被推倒撞地過世 她被索賠87萬 法院這樣判…

醉男強吻被推倒撞地過世 她被索賠87萬 法院這樣判…
紐約殉職警風雪天出殯 遺孀痛批司法令人失望

紐約殉職警風雪天出殯 遺孀痛批司法令人失望
美國房價飆漲 房市「泡沫」又來了嗎？

美國房價飆漲 房市「泡沫」又來了嗎？