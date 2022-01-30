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屋崙華埠藍天使設計海報 預祝北京冬奧成功

記者劉先進／屋崙報導
2022年北京冬奧會來臨之際，屋崙華埠藍天使義工巡邏隊、聯合東灣國慶委員會、屋崙華埠商會等30多個社團及商戶，舉辦「祝福北京冬奧成功」為主題的活動。（記者劉先進／攝影）
2022年北京冬奧會來臨之際，屋崙華埠藍天使義工巡邏隊、聯合東灣國慶委員會、屋崙華埠商會等30多個社團及商戶，舉辦「祝福北京冬奧成功」為主題的活動。（記者劉先進／攝影）

2022年北京冬奧會來臨之際，屋崙華埠天使義工巡邏隊、聯合東灣國慶委員會、屋崙華埠商會等30多個社團及商戶，29日舉辦「祝福北京冬奧成功」為主題的活動。藍天使義工、初中生曹斌彥表示，他喜歡滑冰和滑雪。而冬奧會開幕式大約是美西時間4日凌晨4時許，他會熬夜一個人觀看，為運動員加油。

市議員盛桃（Sheng Thao）、加洛（Noel Gallo）等出席活動。華埠商會還在現場舉行舞獅等表演，慶祝華人傳統的農曆新年。藍天使還為此次活動設計了特別海報，上面有中英文字和冬奧會吉祥物，寫著「祝福2022北京冬奧成功，一起走向未來」。藍天使還在華埠富興中心一角的墻壁上，貼上其他慶祝海報，高呼北京加油，市民紛紛照相合影留念。

藍天使隊長鄺偉表示，希望聯合海外華人同胞，與祖國鄉親一同攜手走進冬奧會的北京時間，講好中國故事，塑好中國形象，一起擁抱美好未來，一同為參加北京冬奧的各國體育健兒吶喊加油。

華埠商會主席陳錫澎表示，海報上的一個最主要的訊息是，「一起走向未來」。所有運動員齊聚北京，非常難得。也希望能見證北京成功舉辦奧運會，所有參賽者能表現出最佳水準。

市長薛麗比( Libby Schaaf )的特別策畫聯繫員時晨光表示，代表薛麗比祝福華人虎年健康，新年快樂，大吉大利。虎年寓意勇敢，也希望城市和老虎一樣勇敢面對挑戰。市長支持來自屋崙的運動員參加冬奧會，多謝社區舉辦活動，支持冬奧會。

根據美國奧委會的新聞公報，代表團中最年輕的運動員是來自屋崙、16歲半的華裔花樣滑冰女選手劉美賢（Alysa Liu）。她被譽為天才少女，自幼滑冰。在2018年的亞洲公開賽自由滑的比賽中，年僅12歲的劉美賢高水準完成了阿克塞爾三周，成為國際比賽歷史上，成功完成這一難度動作的最年輕選手。她還是兩屆美國花式滑冰全國錦標賽成年女子組金牌，是史上最年輕冠軍。

劉美賢此前在美國國內選拔賽核酸檢測呈陽性，但仍然拿到參加北京冬奧會的參賽資格，確定出征冬奧會。根據規定，美國花滑錦標賽並非國手選拔賽，選訓委員會參考整體表現與歷年成績，最後她成為入選的3名女子選手之一。

藍天使義工、學生鄺鍵宗（Jacky Kuang）表示，非常關注劉美賢的一舉一動，希望她早日恢復健康，賽出最好成績。而義工曹斌彥表示，2019年曾去過太浩湖滑冰滑雪，滑翔的感覺超級棒，非常喜歡冬季奧運項目。準備美西時間2月4日淩晨觀看開幕式現場直播。「熬夜一個人也要看，開幕式和比賽肯定很精彩。」

2022年北京冬奧會來臨之際，屋崙華埠藍天使義工巡邏隊、聯合東灣國慶委員會、屋崙...
2022年北京冬奧會來臨之際，屋崙華埠藍天使義工巡邏隊、聯合東灣國慶委員會、屋崙華埠商會等30多個社團及商戶，舉辦「祝福北京冬奧成功」為主題的活動。（記者劉先進／攝影）
現場有舞獅表演，慶祝農曆新年。（記者劉先進／攝影）
現場有舞獅表演，慶祝農曆新年。（記者劉先進／攝影）

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