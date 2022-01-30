氣候暖化+2月積雪零散 太浩湖恐難承辦冬奧

太浩很快會因溫度過高而無法舉辦冬奧會。 （美聯社）

氣候變化除了引發野火、洪水、泥石流和颶風外，也威脅著全球的冬季體育文化。在加州 ，根據新的分析，太浩湖的積雪將過於零散和潮濕，無法主辦未來的冬季奧運 會，使當地重復1960年昔日榮譽的希望破滅。

據加拿大滑鐵盧大學領導的一個國際研究小組稱，由於氣候變化，曾是Squaw Valley，現改名為Palisades Tahoe的度假村，不再是一個可靠的運動會舉辦地。隨著碳的持續高排放，到本世紀中葉，估計其2月份50%至89%的日子將有不足或潮濕的雪，25%至50%的日子將有太多的雨或溫暖天氣，該度假區將會太熱而無法承辦冬奧會。到2080年，2月中有近90%的日子天氣狀況將是不可靠的。

滑鐵盧研究人員諾爾斯（Natalie Knowles）說：「這是一個更容易受到氣候變化影響的地方」。曾住楚魯克的她，也曾是一名滑雪 運動員，現在調查全球變暖對冬季運動的影響。她表示，如果不迅速改變燃燒化石燃料的方式，要想擁有合適的雪，合適的狀況將很困難，因為天氣會反復無常，極其不可靠。

這份報告是在世界為2月4日開始的2022年北京冬奧會做準備的時候發布的。這將是第一屆幾乎完全使用人造雪的冬季奧運會。但是，即使是人工造雪也不足以拯救像Palisades Tahoe這樣將過於溫暖的場地。而且其他包括法國的沙木尼和奧地利的因斯布魯克等奧運場地的傳奇歷史，似乎也即將結束。

到本世紀末，如果全球變暖的步伐繼續下去，只有一個前主辦地--日本北部山區城市札幌--將有足夠的雪來舉辦冬季奧運會。然而，如果巴黎氣候協定的排放目標能夠實現，可靠的主辦城市數量將躍升至八個：鹽湖城、紐約寧靜湖、溫哥華、卡加立、挪威裏爾哈默、奧斯陸、長野和札幌。

1960年Squaw Valley奧運會的紀念品仍然閃耀在度假村，奧運聖火仍在Squaw Valley路的底部燃燒，奧運五環在迎接所有開車進入村莊的人。 為了應對氣候變化，該度假村正在投資於新的造雪技術，在較高的溫度下造雪。它還在采取措施減少山上的排放，例如建立一個能減少機動車駕駛的交通系統，並在一些維護機械中使用可再生柴油燃料。

加州滑雪協會主席雷澤爾（Mike Reitzell）說，「作為一個國家，在這裡舉辦奧運會是如此光榮和團結。很難想象，有一天我們可能沒有這個能力了」。他表示必須在事態進一步惡化之前盡快採取措施。