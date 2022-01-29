Omicron毒性弱？加州病歿數創疫苗上市最高

加州死於新冠的人數本周創紀錄，是疫苗上市以來最高。（美聯社）

儘管大家都聽說Omicron 是毒性較弱的新冠變種病毒株，但它仍造成加州 顯著人口死亡，死亡人數最近創下新冠疫苗上市後的最高紀錄。

截至1月27日，加州過去一周單日平均死於新冠的人數增至157人，是去年冬季疫情 過後的最高，比一個月前多出三倍。

在整體新冠疫情中，死亡人數一直遵循著一個模式：在新增病例到達最高峰三到四周後，以及在住院人數到達最高峰一到兩周後，死亡人數就會到達最高峰。事實證明，在今年冬季傳染性超高的Omicron疫情中，這個模式依然未變。不過，目前還無法確定這個「溫和的變種病毒株」到底有多致命。

然而，答案似乎愈來愈明朗，Omicron造成的死亡人數已經多過去年夏天Delta以及2020年初第一波疫情造成的死亡人數。由於Omicron造成的感染人數超過以往，死亡人數自然也會跟著攀升，雖然確診病例的死亡率比過去低。

柏克萊加大傳染病學名譽退休教授舒瓦茲柏格（John Swartzberg）28日預測，新冠死亡人數未來一到兩周還會繼續上升，但「應該不至於創下新高」。但他也指出，由於現階段只有兩年的數據可作為依據，因此這波疫情的後續仍難以預料。

全美死於新冠的人數也創下自去年冬季疫情以來的第二高，過去一周單日平均死亡人數為2288人，僅比2020年第一波疫情4月底最高的死亡人數少了個位數，但比2021年1月初創下的最高紀錄3422人少了33%。

新冠疫情已進入第三年，疫情數字每周都在增加，讓人難以了解死亡人數的範圍和規模。舊金山加大醫學院院長瓦賀特（Bob Wachter）在推特上指出，美國本周有超過87萬5000人死於新冠，與舊金山總人口相當。