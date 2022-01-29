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賴清德過境灣區 僑胞喊台灣加油

記者李榮／灣區報導
賴清德結束宏都拉斯的訪問，返台前過境舊金山。（記者李榮／攝影）
賴清德結束宏都拉斯的訪問，返台前過境舊金山。（記者李榮／攝影）

中華民國副總統賴清德結束前往宏都拉斯的訪問，28日下午抵達舊金山灣區過境，大批支持的僑胞很早就等在賴清德下榻的Hyatt Regency旅館前列隊歡迎，眾人高喊「台灣加油」、「台灣go、go、go」等口號。賴清德等人下車後一路與僑胞揮手致意，但並未公開發表談話。

當日約有超過200位鄉親前往歡迎賴清德，僑務委員王龍文、李漢文、李文雄、魏德珍、吳怡民等人亦都到場迎接，而這次也是賴清德就任副總統以後首次出訪。

鄉親對於賴清德來訪，都非常興奮。（記者李榮／攝影）
鄉親對於賴清德來訪，都非常興奮。（記者李榮／攝影）

每次逢綠營政府高層來訪都會前往抗議的和平統一促進會等組織，這次也沒有缺席，動員民眾在對街抗議。他們高喊「台獨死路一條」、「反對台獨」、「台灣是中國領土」、「世界只有一個中國」等口號，表達反獨促統的政治理念。而對於親共團體的到場，綠營支持者則高喊「台灣獨立」、「台灣不屬於中華人民共和國」等口號回應。

抗議團體高喊：「台獨死路一條」。（記者李榮／攝影）
抗議團體高喊：「台獨死路一條」。（記者李榮／攝影）

賴清德從車隊下車後，一路與鄉親揮手致意，群眾氣氛非常高昂，賴清德甚至還一度停下腳步與僑胞自拍留念。不過，賴清德全程並未發表講話，也沒有回答問題。

歡迎活動組織者之一的僑務委員李漢文表示，這次原本有更多的鄉親要到場，不過因為新冠肺炎疫情的關係，必須稍微控制人數，「我們大家都很high，畢竟這是新冠肺炎疫情爆發以來，台灣第一位高層訪問美國，鄉親們都非常興奮。」李漢文認為，賴清德這趟去宏都拉斯鞏固邦誼的訪問非常成功，「中華民國與宏都拉斯的友誼歷史悠久，現在宏都拉斯新總統就任，我們（台灣）還是會維持正式的外交關係。」

北加南灣台灣同鄉會長周信結指出，賴清德出訪宏都拉斯成果豐碩，不但展現台灣與宏都拉斯的邦誼，賴清德本人也與美國副總統賀錦麗公開互動，顯示出台灣這幾年和美國，以及其他民主國家深化合作關係的成就。而另一方面，中共則是走著與民主價值相反的路線，不但摧毀了香港的民主、以武力威脅台灣，又在南海窮兵黷武，已經遭到許多國家的反感。

民進黨矽谷支黨部主任委員張正邦進一步分析說，美國長期以來是台灣最重要的友邦之一，未來領導人的互信非常重要，「賴清德副總統這次雖然只是過境，但美方卻以高規格的禮遇接待，除了展現出對台美關係的重視之外，也代表賴清德是美國認可的台灣領導人選，對他2024總統選舉之路又邁進了一大步。」

僑務委員王龍文則補充，原本在民進黨內2024總統選舉可能推出的候選人之中，現任桃園市長鄭文燦接班的呼聲不低。不過，一方面是鄭文燦在桃園近來因為的疫情的影響，聲望難免下跌，再來又因為去年四項公投案選舉時，賴清德的表現突出，也是民進黨大獲全勝的重要推手之一。雖然台灣政治變化快速，現在距離黨內提名還有很長時間，但是賴清德已經奠定很好的基礎，很有可能正式代表民進黨參選2024。

賴清德此行是以總統特使的身分訪問宏都拉斯，除了參加宏都拉斯新總統卡斯楚的就職典禮以外，還作東宴請古蒂蕾絲及納斯拉雅兩位即將就任的副總統。特使團在台北時間25日啟程，去程在洛杉磯停留一晚，返程則在舊金山停留一晚。賴清德雖然沒有公開活動，但會與僑領線上視訊會議，交流意見。

賴清德與僑領互動。（記者李榮／攝影）
賴清德與僑領互動。（記者李榮／攝影）

賴清德 民進黨 疫情

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